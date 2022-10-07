أنشيلوتي: سنركِّز على الدوري

دوليه

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رضاه عن الفوز 2-1 خلال مواجهة شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحاته عقب المباراة: «أنا راض، إذ لعبنا بشكل جيد للغاية، وسنحت لنا العديد من الفرص، وتلقينا هدفا، كنا منتبهين قبل الاستراحة لأن المباراة لم تنته، يحدث ذلك عادة أن ترى مباراة سهلة وفجأة تصبح خطيرة». وأضاف: «هذا الفريق يعرف متى يمكنه الاسترخاء، لعبنا جيدا، ولست قلقا بشأن الاسترخاء على الإطلاق». وتابع: «لدينا فرصة كبيرة الأسبوع المقبل للتأهل، والتركيز على الدوري، لأنه من الطبيعي أن بطولة بحجم دوري الأبطال تسلب من طاقتنا، وسيكون الحسم مهما للغاية». وعن رودريغو، أوضح: «لديه القدرة على اللعب في أي مركز في الهجوم، وليس لديه أي شيء خطير فقط شعر ببعض التشنجات العضلية، ومن المقرر أن يحصل على المزيد من الدقائق لأنه يستحق».

