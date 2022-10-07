غوارديولا منبهر بفريقه

دوليه

أعرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته الغامرة بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على كوبنهاغن الدنماركي بخماسية نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة الثالث من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت «نحن نقدم مستوى ثابت ونقاتل على كل شيء، بعد الفوز في دربي مانشستر (6-3)، تحلينا بكثير من الثقة، وبالتالي كان من الرائع المستوى الذي قدمناه». وأضاف «النتيجة ممتازة وأنا منبهر بالطريقة التي هاجمنا بها، أنا راض للغاية ويجب الإشادة باللاعبين، لعبنا بصورة مميزة على جميع الأصعدة، تحلينا بالتركيز». واسترسل «العديد من اللاعبين قدموا أداء مميزا، وهذا ما يجب فعله لمساعدة الفريق والفوز في كل مباراة». وعن استبدال هالاند علق «كنا متقدمين بثلاثية وقد خاض الكثير من الدقائق، وكان من الجيد إشراك اللاعبين الصغار في السن. كول بالمر كان مميزا، كما أن جاك غريليش قدم مباراة رائعة».

