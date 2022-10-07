ألونسو مدربا لليفركوزن

دوليه

عُيّن لاعب وسط ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق تشابي ألونسو مدرباً جديداً لفريق باير ليفركوزن الألماني بدلاً من السويسري جيراردو سيوان المقال من منصبه أول من امس. وقال النادي الألماني في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن «باير وجيراردو سيوان يسيران في طريقيهما المنفصلين. بطل العالم وأوروبا تشابي ألونسو أصبح مدرباً جديداً لفيركسيلف». وأكد ليفركوزن رحيل المدرب السويسري في أعقاب خسارة الثلاثاء أمام بورتو البرتغالي 0-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وفاز ألونسو كلاعب بكأس العالم 2010 وبطولتي كأس أوروبا 2008 و2012 مع إسبانيا، كما رفع كأس دوري أبطال أوروبا مع كل من ليفربول وريال مدريد. وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي. وجاء رحيل سيوان عن ليفركوزن بعد سلسلة من النتائج السيئة. فرغم قيادته الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، عانى ليفركوزن بشدة مع بداية حملته الموسم الحالي.

وستكون أول مباراة لألونسو كمدرب لليفركوزن ضد شالكه، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البوندسليغا غدا.

