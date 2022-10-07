نونييز: سأسجل المزيد

دوليه

أعرب المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونييز عن أمله في أن يكون تسجيله لهدف واحد هو كل ما يحتاجه، لإطلاق مسيرته في ملعب أنفيلد بعد الأشهر القليلة الأولى الصعبة مع ليفربول الإنكليزي. وكان نونييز أغلى صفقات ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية حيث ضمه من بنفيكا البرتغالي مقابل 74 مليون دولار. وسجل نونييز هدفًا واحدًا فقط حتى الآن وكان في مرمى المضيف فولهام (2-2) في المرحلة الأولى من الدوري، قبل أن يطرد في المباراة الثانية ضد كريستال بالاس والأولى على ملعب أنفيلد ويعاقب بالإيقاف لثلاث مباريات. وقال نونييز لقناة «تي إن تي سبورتس» البرازيلية: «عندما يدخل الهدف الأول، سأسجل المزيد من الأهداف. لقد عشت ذلك سابقا وهو أمر غير مريح بعض الشيء لأنه في النهاية، كمهاجمين نعيش على تسجيل الأهداف». وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما ، متحدثا عن الحادثة التي أدت إلى طرده بسبب ضربة رأس وجهها لمدافع كريستال بالاس الدولي الدنماركي لكريستال بالاس يواكيم أندرسن: «أعلم أنني ارتكبت خطأ كبيرا وأنا الآن أدرك أنه لن يحدث مرة أخرى». واضاف «لا بد لي من تهدئة أعصابي أثناء المباريات، والتحدث بشكل أقل. كلنا نرتكب أخطاء وأنا أعلم أنها ستكون بمثابة تجربة تعليمية». وتابع «الشيء المهم هو أن أترك بصمتي في الفريق، وأن أكون شخصا يمكنه دائمًا المساهمة من خلال اللعب بشكل جيد، وإذا لم أسجل، يجب أن أكون هادئًا».

