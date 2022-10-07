لائحة احتراف ليس لها مثيل

محلية

ليس بالغريب ان ترى مثل هذه اللوائح في الرياضة الكويتية التي أصبحت مركزا مهما لاجراء التجارب الفاشلة لتطوير الوضع الرياضي... فمنذ امد طويل ونحن نرى ونسمع ونطبق لوائح رياضية بماركة «Made in Kuwait» فقط! وهذا يعطينا انطباعاً بأننا ما زلنا «اولى ابتدائي احتراف رياضي» ونخطط عن طريق خبرات ضعيفة لا أحب ان اذكرها احتراما لخبرتهم المتواضعة في هذا المجال. لذا فقررت أن لا أنتقد هذه اللائحة حاليا (لانني لم اطلع عليها بالتفصيل)... ولكن بدأت بتجميع اراء المطلعين على مثل هذه الامور لكي أستفيد منهم عسى ان تكون مخالفة لرأيي الخاص الذي اكتسبته من خبرتي الرياضية «55 سنة رياضي» (لاعباً وحكماً وادارياً ومدرباً ومحاضراً بكرة القدم) و«43 سنة أكاديمي بالادارة الرياضية»؟ فاللأسف عندما أنتقد الامر غير الصحيح يزعل البعض ودائما يعتقد أننا نعمل ضده أو نقصده... وهو يستعين ببعض القيادات المحترمة التي في بعض الاحيان يستشيرونني في هذه اللوائح قبل العمل بها؟ أقول الله يوفقكم بهذه اللائحة وان شاء الله نكون غلطانين في ما ننتقده من قرارات رياضية خاطئة واقول له وضعتموني تحت رحمة المقولة التالية: «الساكت عن الحق شيطان أخرس»... أو «صديقك من صَدَقك... لا من صَدَّقك». وفي الختام اسمحوا لي أن أقول «هاردلك» لمنتخب الكويت لكرة قدم الصالات و«هاردلك» للجماهير التي شاهدت مبارياته؟.... والله من وراء القصد.

