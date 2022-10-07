«أزرق الناشئين» يواجه السعودية

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يخوض «أزرق الناشئين» اختباراً صعبا عندما يواجه السعودية المستضيفة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً التي تشهد اليوم أيضاً مباراة ميانمار مع الهند. وخسر الأزرق الصغير أمام الهند 0-3 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة التي شهدت فوزاً كبير للسعودية على المالديف بنتيجة 9-0. ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الهند والكويت التي لعبت ثلاث مباريات، في حين لا زال رصيد ميانمار والمالديف خالياً من النقاط. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

