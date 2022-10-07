فوز الكويت وكاظمة والجهراء في «السلة العربية»

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نجحت الفرق الكويتية في تحقيق نتائج ايجابية في افتتاح منافسات بطولة الاندية العربية الـ 34 لكرة السلة التي يستضيفها نادي الكويت، وتمتد منافساتها لغاية 15 أكتوبر الحالي، على صالتي اتحاد كرة السلة بضاحية صباح السالم، ونادي الكويت بكيفان.

وتمكن الكويت وصيف النسخة العربية السابقة من التغلب على نظيره أهلي بنغازي الليبي 76-60، في أولى مواجهات الفريقين التي جمعتهما أمس الاول على صالة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى. وعلى صالة نادي الكويت، سجل كاظمة فوزا مستحقا على البشائر العماني 99-80 ضمن المجموعة الثالثة. وفي المجموعة الرابعة، تجاوز الجهراء ثالث ممثلي كرة السلة الكويتية في البطولة منافسه دجلة الجامعة العراقي 72-57.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من البطولة، بإقامة 6 مواجهات، إذ تشهد صالة نادي الكويت، مواجهتين في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي في الأولى الجهراء مع وداد بوفاريك الجزائري في الساعة الـ 03:00 عصرا، تليها في الـ 05:00 مساء مباراة تجمع دجلة الجامعة العراقي مع بيروت اللبناني، وفي الـ 07:00 مساء يلتقي كاظمة مع نظيره السد القطري ضمن مواجهات المجموعة الثالثة. وعلى صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم، يلتقي عند الثالثة عصرا الغرافة القطري مع النادي الاهلي المصري في المجموعة الثانية، تليها مباراة الميناء اليمني مع الرياضي اللبناني ضمن المجموعة ذاتها، بينما يلتقي أهلي حلب السوري مع اهلي بنغازي الليبي في الـ 07:00 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى. وتقام غدا السبت 6 مباريات أيضا ضمن مواجهات الدور التمهيدي للبطولة، حيث يلعب على صالة الاتحاد الغرافة القطري مع الميناء اليمني في الـ 03:00 عصرا في المجموعة الثانية، تليها في الـ 05:00 مساء مواجهة تجمع الاهلي المصري مع الرياضي اللبناني ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية يلتقي الاتحاد السكندري المصري بنظيره الكويت مستضيف البطولة عند الـ 07:00 مساء، وعلى صالة نادي الكويت بكيفان، يواجه الأهلي البحريني نظيره البشائر العماني عند الـ 03:00 عصرا، في المجموعة الرابعة، يتبعها لقاء يجمع وداد بوفاريك الجزائري مع دجلة الجامعة العراقي في الـ 05:00 مساء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، فيما يواجه الجهراء ثاني مبارياته في البطولة بلقاء بيروت اللبناني في الـ 07:00 مساء، في المجموعة الرابعة.

