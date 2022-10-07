اليرموك تصدَّر «الأولى»

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تصدر اليرموك جدول ترتيب الدرجة الأولى بتغلبه على خيطان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد ناصر العصيمي ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد النيجيري براون في الدقيقة 36. ورفع اليرموك رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الشباب الذي تغلب على الصليبخات 2-0 أول من امس في الجولة ذاتها. سجل هدفي الشباب أوسينو نداي وسليم مامادو. في المقابل تجمد رصيد كل من خيطان والصليبخات عند 3 نقاط في المركزين الثالث والرابع، أمام برقان متذيل الترتيب والذي ارتاح في هذه الجولة.

