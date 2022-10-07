قمتان في «الممتاز» غداً

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تشهد الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة اليوم مباراتين، تجمع الأولى الفحيحيل مع التضامن في الساعة الـ 05:55 مساءً على ستاد الشباب، ويلتقي في الثانية الجهراء مع النصر في الساعة الـ 08:15 مساءً على ستاد مبارك العيار. في المباراة الأولى، يتطلع كل من الفحيحيل السابع برصيد 6 نقاط والتضامن التاسع برصيد 5 نقاط لحصد نقاط المباراة الثلاث والابتعاد قليلاً عن مؤخرة الترتيب، خصوصاً أن الأول قادم من خسارة أمام الكويت المتصدر، والثاني من تعادل مع الساحل متذيل الترتيب. وفي المباراة الثانية، يسعى الجهراء الرابع بـ 7 نقاط إلى العودة لسكة الانتصارات بعد تعثره أمام العربي في الجولة الماضية، لكن مهمته لن تكون سهله في مواجهة النصر صاحب المركز الثامن بـ 5 نقاط، والقادم من تعادل سلبي مع القادسية في مباراة خاضها العنابي بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول.

وتختتم الجولة غدًا بمباراتي قمة تجمع الأولى الكويت مع كاظمة على ستاد الصداقة والسلام، ويلتقي في الثانية القادسية مع السالمية على ستاد محمد الحمد.

ويسعى الكويت المتصدر برصيد 12 نقطة إلى توسعة الفارق مع كاظمة الثاني صاحب الـ 11 نقطة، معتمدًا بذلك على القوة الهجومية المتمثلة بالتونسي طه الخنيسي ويوسف ناصر صاحب هدف الفوز على الفحيحيل في المباراة الماضية بالإضافة إلى العراقي شيركو كريم وفيصل زايد وأحمد الظفيري. في المقابل، يدرك الصربي زيلكو ماركوف مدرب كاظمة أن مباراة الغد تمثل فرصة ذهبية لاقتناص الصدارة من الكويت، والتأكيد على جدية الفريق في المنافسة. ولا شك أن البرتقالي هو الآخر لديه قوة هجومية لا يستهان بها بوجود الإسباني جاي ديمبلي والأردني أحمد عرسان والهداف شبيب الخالدي وبندر بورسلي.

وفي المباراة الثالثة، يريد السالمية صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط والقادم من تعادل بطعم الفوز مع كاظمة، استغلال التراجع الواضح في صفوف القادسية، وتحقيق فوز يعيده الى المنافسة من جديد. ولا شك أن مدرب السالمية المخضرم محمد ابراهيم يعرف جيدًا كل نقاط القوة والضعف في صفوف الأصفر وقادر على تحقيق نتيجة ايجابية امامه كما فعلها سابقًا.

على الطرف الآخر، يبدو القادسية في وضع غير مطمئن وهو يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، رغم تغيير المدرب وإسناد المهمة للصربي بوريس بونياك الذي اكتفى الفريق معه بالتعادل مع النصر في مباراة خاضها الأخير بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول.

