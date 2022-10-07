العربي هزم الجهراء في «طائرة الاتحاد»

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حقق العربي انتصارا صعبا على الجهراء 3-2 أول من أمس في انطلاق بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أولى بطولات الموسم، فيما اعتبر القادسية فائزا على التضامن بعد انسحاب الأخير من البطولة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزين إلى المباراة النهائية.

وجاءت مباراة العربي والجهراء مليئة بالندية لتقارب مستوى الطرفين حيث بدا أن الجهراء في طريقه إلى تحقيق انتصار سهل بعد أن تقدم بالشوطين الأوليين، قبل أن يعود الأخضر ويقلب الطاولة على خصمه بالفوز بثلاثة أشواط متتالية. وانهى الجهراء الشوط الأول دون صعوبة 25-15، ثم استمر في السيطرة على المباراة بفضل تركيز لاعبيه ليتقدم في الشوط الثاني 25-21، وشعر العربي بخطورة الموقف فرمى بكل ثقله ليعود بصعوبة بالغة ويفوز في الشوط الثالث 26-24. واشتدت المنافسة في الشوط الرابع وسط تقارب كبير في المستوى بين الطرفين قبل أن يأخذ العربي الأفضلية وينهي الشوط لصالحه 25-23. ولجأ الفريقان إلى شوط فاصلة رجحت به كفة العربي 15-8 ليحقق انتصارا صعباً في بداية البطولة.

وكان اليرموك والتضامن اعلانا انسحابيهما من البطولة بسبب عدم الجاهزية، فيما افتتح كاظمة موسم الكرة الطائرة الجديد بالفوز بلقب كأس السوبر على الكويت 3-1.

