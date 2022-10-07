«الجمباز الفني للناشئين» ينتزع الصدارة في «العربية»

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انتزع المنتخب الكويتي للجمباز الفني للناشئين الصدارة في البطولة العربية للناشئين والناشئات التي اختتمت أول من أمس الأربعاء في مدينة وهران الجزائرية، بعد حصاده 8 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضية واحدة، فيما نال المنتخب الجزائري المركز الثاني، واحتل المنتخب القطري المركز الثالث.

وفرض لاعب المنتخب الكويتي عبدالله مقداد نفسه بطلاً على الجميع، إذ حصد لوحده 6 ميداليات ذهبية بعد احتلاله المركز الأول في كل من مسابقات الفردي العام، والحركات الأرضية، وحصان الحلق، وحصان القفز، والمتوازي والعقلة، فيما جاءت الذهبية السابعة في مسابقة الفرق، في حين أحرز اللاعب موسى الصحاف الميدالية الفضية في جهاز الحلق، ليرتفع رصيد المنتخب الكويتي مع ختام البطولة إلى 14 ميدالية (بواقع 7 ذهبيات ومثلها من الفضة)، بعد أن حقق منتخب الناشئات يوم الثلاثاء 6 ميداليات فضية. من جانبه، عبر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة ورئيس وفد المنتخب الوطني فهد الصولة عن سعادته البالغة بالإنجازات التي حققها أبطال المنتخب، مضيفاً أن المشاركة الكويتية كانت ناجحة بجميع المقاييس بعد أن طوق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أعناقهم بالميداليات الذهبية والفضية. وأكد الصولة أن النتائج الرائعة التي سجلها ناشئو وناشئات الكويت في هذا المحفل العربي هي ثمرة جهد وعمل حقيقي للاعبين واللاعبات ولأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية طيلة فترة الإعداد، منوهاً بأن الاتحاد الكويتي حرص خلال الفترة الماضية على إعداد خطة مدروسة لتطوير مستويات المنتخبات الوطنية من خلال إقامة معسكرات تدريبية خارجية في دول أوروبية وآسيوية متقدمة في اللعبة، ومؤكداً أن الاتحاد ماض في خططه للنهوض بألعاب الجمباز الفني والإيقاعي والباركور. وهنأ الصولة أبطال وبطلات المنتخب وأهالي اللاعبين واللاعبات الذين وصفهم بشركاء النجاح، كما بارك لجميع الفائزين من المنتخبات العربية المشاركة، منوهاً بأن «الجمباز العربي بلغ مستويات جيدة ومبشرة ومع توفر الدعم وزيادة الاهتمام باللعبة ستسلك الطريق نحو المنافسة بقوة في البطولات العالمية». وفي ختام تصريحه قدم الصولة التهنئة للجنة المنظمة وللاتحاد الجزائري للعبة بنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً، مؤكداً أن الاتحاد العربي للعبة سيحرص خلال الفترة المقبلة على تنظيم عدة مناسبات رياضية لزيادة الاحتكاك بين منتسبي اللعبة من جميع الدول العربية.

