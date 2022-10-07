«أرامكو» تخصص 10 مواقع لحماية 500 نوع مهدد من النباتات والحيوانات

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الظهران – واس: تعمل شركة «أرامكو» السعودية على الاستثمار في التثقيف والتوعية البيئية، والمحافظة على البيئات الطبيعية في مستوى عالٍ من الجودة، حيث حددت عشرة مواقع كمناطق لحماية التنوّع الحيوي على مساحة 950 كيلومتراً مربعاً. وتُسهم هذه المواقع مجتمعةً، في حماية أكثر من 500 نوع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك ما لا يقل عن 55 نوعًا أو نوعًا فرعيًا تنفرد به المملكة، ويحتوي كل موقع منها على تنوّع حيوي مهم إما إقليميًا أو دوليًا، مثل وجود أنواع مهددة أو مهاجرة أو مستوطنة، وتغطي هذه المحميات العشر الممتدة من الشيبة في الجنوب إلى رأس تناقيب في الشمال، ومن أبوعلي في الشرق إلى أبها في الغرب مجموعة متنوعة من النظم البيئية الفريدة في المملكة. ونجحت «أرامكو» في إعادة بعض من الأنواع المنقرضة محليًا إلى محمية الحياة الفطرية في الشيبة، التي افتتحت في عام 2016 وتم فيها إطلاق أعدادٍ كبيرة من المها العربي والغزلان الرملية العربية من جديد.

