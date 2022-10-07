«الفياغرا» تكشف «سراً جديداً» لفعاليتها في قتل الخلايا السرطانية

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خلصت دراسة جديدة إلى أن حبوب الفياغرا يمكن أن تساعد في قتل الخلايا السرطانية، بل ان الحبة الزرقاء بوسعها جعل العلاج الكيماوي أكثر فعالية. وقالت الدراسة، التي نشرت في دورية «سيل ريبورت ميدسين» العلمية: إن هناك مادة في الفياغرا تعمل على تقليص الخلايا السرطانية في المريء، والمادة الكيماوية هي «الفوسفوديستيراز» من النوع الخامس. وهذا يعني أن حبوب الفياغرا التي تستخدم لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال أصبح لها مهمة أخرى، وهي إنقاذ البشر من المرض الخبيث. وقال العلماء إن الحبوب الزرقاء يمكن أن تجعل العلاج الكيماوي أكثر فعالية في محاربة سرطان المريء لدى أولئك الذين تقاوم أجسادهم هذا العلاج. ولدى العلماء آمال بأن تساعد هذه الحبوب في قتل أنواع أخرى من السرطان. وتظهر الأرقام الرسمية أن هناك نحو 7900 وفاة من جراء سرطان المريء في بريطانيا، بمعدل 22 وفاة يوميا. ولدى أولئك الذين يصابون بمرض السرطان فرصة 20% للعيش 5 سنوات بعد الإصابة بالسرطان. ومشكلة هذا السرطان أن علاجه المتوافر حاليا أضعف من حيث النتائج مقارنة بعلاجات السرطانات الأخرى، ويعود الأمر جزئيا إلى أن خلايا هذا السرطان تقاوم العلاج الكيماوي، بحسب المؤلف الرئيسي في الدراسة تيم أندروود. وتعمل مادة «PDE5» الموجودة في الفياغرا على تغيير بنية الخلايا الحامية للورم، بحيث تصبح مرنة، وهذا يعني أنها لن تعود قادرة على مساعدة الورم على النمو. ووجد العلماء في تجربة على الفئران، أن هذه المادة التي تعمل كدواء مثبط في خلايا السرطان، جعلت العلاج الكيماوي فعّالا بنسبة 75% في كل حالة.