«لغة مالحة».. بايدن نسي نفسه والميكروفون التقط الشتيمة

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وقع الرئيس الأميركي في الخطأ مجددا دون أن يدرك ذلك، وزاد وجود الميكروفون في المكان من انتشار الخطأ على نطاق واسع داخل أميركا وخارجها. وبدأت القصة عندما توجه الرئيس الأميركي إلى ولاية فلوريدا من أجل تفقد المناطق المتضررة من جراء الإعصار «إيان» الذي ضربها قبل أيام، وخلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة. واقترب بايدن من راي مورفي رئيس بلدية شاطئ فورت مايرز، أكثر المناطق تضررا من جراء الإعصار حيث دمرت نحو 90% من منازل المدينة. وصافح بايدن مورفي وتبادل معه أطراف الحديث. ويبدو أن بايدن لم يكن منتبها إلى وجود «مايكروفون أحمر» يعمل في المكان، حيث كان يسجل كل ما يقال، ولذلك أطلق العنان لنفسه. وقال الرئيس الأميركي إن لا أحد يستطيع التلاعب مع بايدن مضيفا إلى تلك العبارة شتيمة. ورد رئيس البلدية «نعم أنت محق تماما»، وألحق كلامه بابتسامة. وبدا بايدن ورئيس البلدية مرتاحين خلال المحادثة القصيرة التي جمعتهما أمام الكاميرات. ولم يتضح من هو المقصود في الكلام. وفي وقت لاحق أجرى رئيس البلدية مقابلة مع شبكة «أن بي سي نيوز»، قال فيها «إن كليهما، أي هو بايدن كاثوليكيان إيرلنديان، ومتدينان كاثوليكيان، لكن بين الحين والآخر تظهر «لغة مالحة» (لغة فظة أو صادمة)». ومع ذلك، لم يكشف فحوى المحادثة مع بايدن.