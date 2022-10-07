الأسرة الرياضية هنَّأت سمو ولي العهد: دمت سنداً لصاحب السمو وذخراً للوطن ولشبابه الرياضي

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هنأ منتسبو الأسرة الرياضية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولايه العهد، مشيدين بمسيرة سموه الحافلة بالعطاء والإنجازات، ومؤكدين أن البلاد تشهد في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله نهضة وازدهاراً في جميع المجالات ومنها الرياضي، مشيرين إلى أن الشباب الرياضي يحظى بكل الاهتمام والدعم من القيادة السياسية ، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق الشباب الرياضي العديد من الإنجازات في المحافل الدولية. بدوره، تقدم رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح بخالص التهنئة والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد. وأضاف: «يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي و إخواني اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية والأسرة الرياضية أن نعرب عن بالغ شكرنا لسمو ولي العهد على دعمه المستمر لأبنائه الرياضيين وحثه الدائم على المضي قدماً بتطوير المنظومة الرياضية ورفع مكانتها في المحافل الدولية متمنياً أن يمد الله عز وجل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بموفور الصحة والعافية». من ناحيتهم، هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديمه سنداً وعضداً أميناً لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وذخراً للوطن وشبابه الرياضي. وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز فهد الصولة إن «هذه المناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وجاءت لتؤكد عمق التلاحم الذي ننعم به في وطننا الغالي»، مضيفاً أن الشعب الكويتي بأسره يشعر بالفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية الحكيمة وبجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة في البلاد. وتابع الصولة أن الكويت في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين تشهد إنجازات غراء رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن سموهما يحرصان كل الحرص على مستقبل الوطن وأبنائه الشباب. من جانبه، هنأ امين سر اتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد، مؤكداً أن البلاد في أيدي أمينة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسنده وعضيده سمو ولي العهد.

ونقل الخباز تهنئة أسرة كرة السلة إلى سموه على هذه الذكرى العطرة، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وأن يظل نبراساً ينير دروب الشعب نحو التطور والازدهار.

وقال الخباز: «الاسرة الرياضية محظوظة بالقيادة الحكيمة نظراً لدعمها اللا محدود للرياضة والرياضيين وهو ما يجعلنا نتطلع إلى غد أفضل بروح الإصرار والعزيمة للنهوض بالحركة الرياضية وتحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت سواء في المحافل القارية أو العالمية في ظل التوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده». وتوجه الخباز بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يعين سمو ولي العهد على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة التقدم والرقي والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لتظل الكويت واحة أمن وأمان. وقال: «سموه من الشخصيات الحكيمة القادرة على مساندة سمو الأمير في حمل امانة قيادة البلاد إلى مزيد من الرخاء والتقدم»، مبيناً أن القطاع الرياضي يحظى باهتمام واسع لدى القيادة السياسية وهو ما يسهم في تطور ونمو هذا القطاع بالصورة التي تنتظرها الجماهير الرياضية.

بدوره قال مدرب كرة السلة خالد القلاف ان هذه المناسبة عزيزة على جميع أفراد الشعب الكويتي الذين يدينون بالولاء والبيعة إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد، مبيناً أنهما يسيران على خطى القادة السابقين الذين أسهموا في بناء الكويت وإيصالها إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها حالياً. وشدد القلاف على أن القطاع الرياضي يشهد نهضة مميزة في الفترة الحالية في ظل التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة وهو ما يثلج صدور جميع الرياضيين ويدفعهم إلى العمل الجاد من أجل مزيد من التطور والانجازات.

بدوره عبر رئيس اتحاد الكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب عن سعادته بهذه المناسبة التي تعني الكثير لجميع افراد الشعب، متمنياً لسمو ولي العهد التوفيق والسداد في خدمة البلاد وقيادتها إلى مراحل الازدهار والرفاه.

وقال الشبيب ان سمو ولي العهد يعد من الشخصيات التي يعول عليها الشعب في قيادة البلاد إلى مزيد من النمو والتقدم إذ يتصف سموه بالحكمة والحزم وسعة الرؤية وهي الصفات التي تتمناها كل الشعوب في قيادتها. وقال: «تشهد البلاد في عهد سموه العديد من الإنجازات التي ستنقلها إلى مرحلة جديدة من التطوّر على الأصعدة كافة».

