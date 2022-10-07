الجابر: سمو ولي العهد صاحب تاريخ حافل بالعمل والعطاء والإنجازات

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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله، مقرونةً بأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولايه العهد. وقال الشيخ أحمد الجابر: «في هذه المناسبة السعيدة على قلوب منتسبي الأسرة الرياضية وعلى قلوب أبناء الكويت جميعاً يطيب لنا أن نهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الثانية لتوليه ولاية العهد، متمنين لسموه حفظه الله موفور الصحة والعافية، وسائلين المولى عز وجل أن يوفقه سنداً وعضداً أميناً لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه في إدارة شؤون البلاد والمحافظة على أمنها واستقرارها وتعزيز التنمية والازدهار في ربوعها». وذكر الشيخ أحمد الجابر أن «سمو ولي العهد صاحب تاريخ حافل بالعمل والعطاء، ومسيرته تزخر بالإنجازات وخدمة الوطن والمواطنين»، ومضيفاً أن الشباب الرياضي يحظى في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله بكل الدعم والاهتمام لإدراكهما أهمية هذه الشريحة في بناء الوطن وإعلاء شأنه. وفي ختام تصريحه تضرع الشيخ أحمد الجابر إلى الباري عز وجل أن يحفظ سمو الأمير وعضيده سمو ولي العهد ويديمهما فخراً وذخراً لوطننا العزيز الكويت، وأن يعينهما على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء والبناء لكويت الخير والإنسانية.