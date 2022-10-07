فنانون وإعلاميّون يهنئون سمو ولي العهد: مسيرة جليلة.. مدعاة للفخر والاعتزاز

إضاءات

تقدم العديد من الفنانين والملحنين والاعلاميين بالتهنئة إلى مقام سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتسلم سموه ولاية العهد وقد اختلطت مشاعرهم بالفخر والمحبة و التقدير لما يكنون له من فائق التقدير متمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهام سموه.

وكانت البداية الفنانة القديرة حياة الفهد التي قالت: في هذا المقام اتقدم الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه منصب ولاية العهد وهذا الامر ينبع من ثقة صاحب السمو امير البلاد المفدى حيث كان سمو ولي العهد العضد المتين والناصح الأمين لسمو أمير البلاد وناب عنه في الأوقات التي استدعت ذلك وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية العظيمة والأمانة الجسيمة ولطالما أكد سموه أن الكويت هي الأصل والحقيقة والبقاء والوجود.

اما الفنان القدير داود حسين فقال: لابد ان استذكر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مرور الذكرى الثانية على نيله الثقة السامية وهي مسيرة جليلة ومدعاة للفخر والاعتزاز لكل أبناء الكويت فقد كان سموه مخلصا ومتفانياً ومستمراً في العطاء بمسيرة التنمية والاستقرار والتقدم والازدهار للوطن الغالي الذي يعتبر من اهم اولوياته واتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمتعه بالعمر وينعم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يبقيه ذخرا للكويت واهلها .

كما شارك د. طارق العلي حيث قائلا: اتقدم الى مقام سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الأحمد بالتهاني والتبريكات على مرور الذكرى الثانية لتولي سموه منصب ولاية العهد حيث انه حمل الامانة وهي ثقيلة لكن بفضل الله وعونه استطاع سموه بحنكته وخبرته ان يصونها في امور كثيرة ومنها الحكم وادارة امور الدولة وايضا الثقة التي اعطاها الى الشباب في تولي مناصب وزارية وعسى الله يوفقه ويحفظه ويطيل في عمره.

اما المخرج القدير عبدالله عبدالرسول فقال: بمناسبة الذكرى الثانية على تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد فإننا نهنئ الشعب الكويتي، كما نهنئ سموه ونتمنى له موفور الصحة والعافية، وندعو الله أن يوفقه سندا وعضدا لسمو الأمير من أجل الخير لكل من أحب شعبه فأحبوه. إن إنجازات سموه في جميع المسؤوليات كانت تنطلق بالنجاح والرؤية التطويرية من أجل الكويت وأجيالها لمستقبل قادم يحاكي التطرير في المجالات كافة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، واتسم سموه بالعدل والانصاف والحزم ومحاربة الفساد والشفافية وهذه المؤشرات علامة بارزة تؤكد حرص سموه الكبير على الكويت ومستقبلها ويحرص سموه على دعم الشباب الكويتي في المجالات كافة وعلى دعم العلم والمعرفة والثقافة والفنون ودعم المؤسسات الأكاديمية والثقافية للنهوض بالمستوى التعليمي والأكاديمي والثقافي والفني لخلق بيئة ثقافية اكاديمية تسهم في تطوير قدرات أبناء الوطن في جميع المجالات العلمية والثقافية، كما يحرص سموه على دعم المجالات الثقافية والفنون بجميع المجالات من خلال المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني لانها الصورة الحضارية للكويت .. ندعو الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه.

وكانت هناك مشاركة ايضا من الملحن فهد الناصر الذي قال: بمناسبة مرور الذكرى الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم اتقدم الى سموه بالتهنئة والتبريكات واطلب من الله ان يطيل عمره لخدمة البلاد والعباد وتحمل المسؤولية واكمال مسيرة الخير.

اما الفنانة منى شداد فقالت: لا يسعني الا ان اتقدم الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه الثقة السامية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ولاية العهد وهو نعم العضيد والأمين والناصح وقد جعل الكويت وشعبها من اولوياته وهذا الامر ليس غريبا على اسرة الصباح اسرة الخير والبركة ونتمنى من الله ان يعين سموه في المسؤوليات الملقاة على عاتقه وهي مسؤولية ثقيلة وكبيرة ولكن سموه «قدها وقدود» وهو القادر عليها إن شاء الله.

وشاركت الاعلامية ورود حيات قائلة: نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - بهذه المناسبة وهي الذكرى الثانية على توليه ولايه العهد في الكويت سائلين الله العلي القدير ان يوفق سموه لما فيه الخير للوطن و لشعبه ونجدد عهد الوفاء والولاء لقيادة سموه الرشيدة.

اما المخرج عصام الكاظمي قال: نرفع أسمى آيات التهاني لكل من يعيش على أرض الكويت بهذه المناسبة العزيزة، ونسأل الله أن يحفظ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأن يسدد خطاه لكل ما فيه خير الكويت، ونتطلع أن تشهد قيادته لهذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت المزيد من الإنجازات والرفعة خاصة على صعيد الفنون والثقافة والآداب والتي تعد علامة على الوجه الحضاري للأمم وعاملاً أساسيا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الاعلامية علياء جوهر: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام سموه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد وندعو المولى أن يوفقه بمسيرة سموه الحافلة بالإنجاز والمحبة والعطاء لشعبه المحب لسموه والواثق بصدقه وحزمه و حكمته منحها المولى لسموه جراء خبرات واسعة طوال مسيرته السياسية الراسخة التي عرفت بالعطاء والإخلاص فمكن سموه بأن يكون خير خلف لخير سلف ونحن على يقين بأن الكويت بقيادة سمو الأمير ستواصل مسيرتها الريادية وفق نهج ديموقراطي ودستور ومصداقية كان الله له عوناً وظهيراً.

وشارك ايضا الاعلامي عبدالله الطراح قائلا: في مثل هذه المناسبة العطرة لا نقول الا كما قال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في لقائه الابوي منذ ايام بسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ربي يحفظهم ويرعاهم السمع والطاعة ثم السمع والطاعة لولاة امرنا ومنا نحن الشعب لما فيه الصلاح والتفاؤل بكويت جديدة تحت قيادة اصحاب السمو فنحن منذ ايام كُنا على موعد مع عرس ديموقراطي كويتي وخرجنا بنتائج ايجابية تبعث على التفاؤل لمستقبل كويت الفخر والاعتزاز والمجد فالحمد لله على نعمة الكويت والقيادة المباركة لأصحاب السمو ولاة أمر الكويت.

