عبدالمطلب جدّ النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وكافله

إيمانيات

هو شيبه الحمد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ولد في مكة المكرمة وكان سيِّداً من سادات قريش، محافظاً على العهود، متخلقاً بمكارم الأخلاق. وكان أعظم رجالها وهذا كان يرجع إلى ما كان يتحلى به من صفات كريمة وحسنة وطيبة. كان فصيح اللسان جواداً في الكلام وكان أيضاً عفيف الجوارح وكان يكرم الضيف أي كان كريماً. وأيضاً يعين الناس ويقوم بخدمه حجاج البيت الحرام ويقدم لهم الطعام والشراب وكلّ ما يحتاجونه. وكان عبدالمطلب من أعظم رجال مكة المكرمة والجزيرة العربية.

وكان عبدالمطلب يشغل منصب الرئاسة في قومه، فهو رئيس بني هاشم وبني المطلب في حرب الفجار، وكان في قومه شريفاً وشاعراً، ولم يدرك الإسلام. وقد كفلَ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أبيه، وقام بتربيته وحفظه أحسن قيام، ورقّ عليه رقّة لم يرقّها على ولده، وكان يقرّبه منه ويدنيه، ولا يأكل طعاماً إلّا أحضره، وكان يدخل عليه إذا خلا وإذا نام، ويجلس على فراشه فيقول دعوه.

ولما صار عمره ستّ سنين، وذلك بعد مجيئه من عند حليمة بسنة، أخرجته أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه، فبقيت عندهم شهراً، ثم رجعت به أمه إلى مكّة، فتوفيت بالأبواء بين المدينة ومكّة، فعادت به أم أيمن إلى مكّة إلى جدّه عبدالمطلب، وبقيت تحضنه، فبقي في كفالة عبدالمطلب من حين وفاة أبيه ثمان سنين.

وتوفي عبد المطلب وعمره ثمانون سنة، فلما حضرته الوفاة، أوصى ولده أبا طالب بحفظ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحياطته وكفالته، ولم يكن أبو طالب أكبر إخوته سناً، ولا أكثرهم مالاً، فقد كان الحارث أسنّ منه، والعباس أكثرهم مالاً، لكن عبدالمطلب اختار لكفالته أبا طالب، لما توسّمه فيه من الرّعاية الكافية لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولأنّه كان على فقره أنبل إخوته وأكرمهم وأعظمهم مكانةً في قريش وأجلهم قدراً، فكفله أبو طالب وقام برعايته أحسن قيام، وكان يحبّه حبّاً شديداً لا يحبّه ولده، وكان لا ينام إلّا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قطّ، وكان يخصه بالطعام، وكان أولاده يصبحون رمصاً شعثاً، ويصبح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كحيلاً دهيناً.

