مدرسة العطاء للإمام حسن العسكري (عليه السلام)

إيمانيات

وُلِد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في المدينة المنوّرة، ونشأ وتربّى في ظل أبيه الإمام عليّ الهادي (عليه السلام) الذي عُرِفَ بالعلمِ والزُّهد والجهاد والعمل. فقد صحبَ أباه وعاش معه ثلاثاً وعشرين سنة، وتولّى (عليه السلام) مهام الإمامة والتي استمرت نحو ست سنوات، مارس فيها مسؤوليات الإمامة العلمية والسياسية، وكان (عليه السلام) أُستاذاً للعلماء، وقدوة للعابدين تهفو إليه النفوس بالحبّ والولاء. كما خاض الإمام العسكري (عليه السلام) ملحمة الكفاح السياسي لمواجهة الظلم والإرهاب، ولحفظ المبادئ والقِيم والرسالة الإسلامية المقدّسة كمهمّة أساسية من مهام القيادة والإمامة، والتي شاء الله تعالى أن يتحمّلها، وقد كلفته هذه المهمّة ثمناً باهظاً ومُعاناة طويلة فتحمّل (عليه السلام) السجون والملاحقة والقتل والتهم والتضييق عليه.

وقد زخرت مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) في عصر الإمام العسكري (عليه السلام) بالعلم والدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، حيث كان للإمام (عليه السلام) تلامذة وأصحاب رُواة يتلقّون منه ويروون عنه العلوم والمعارف، وقد ساهموا في إنماء العطاء العلمي في مجال الفقه والتفسير والرواية والعقيدة والأدب وغيرها من العلم والمعارف. وقد حدَّثنا التاريخ عن عبادته (عليه السلام) في السجن وتعلّقه بالله سبحانه، حيث كان خصومه يسعون للتضييق عليه وتشديد ظروف السجن والمُعاناة من حوله، وهو مطمئن النفس لا يضطرب موقفه ولا يتراجع عن دوره القيادي ومسؤوليته العقائدية، وقد كانت عبادته وزُهده وإمضاءه وقت السجن في الذِّكر والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه مؤثِّراً فيمن وكلّ بسجنه وتعذيبه، فكان مصباحاً يُضيء ما حوله وشجرة مثمرة ينتفع بها ساقيها ومَن يرميها بحجر.

وقد أوصى (عليه السلام) بوصية جمع فيها مكارم الأخلاق وأُسس التقوى والصلاح: «أُوصيكم بتقوى اللهِ والورعِ في دينِكم، والاجتهادِ للهِ، وصِدقِ الحديثِ وأداءِ الأمانةِ إلى مَن ائتمنَكم من بَرٍّ أو فاجرٍ، وطولُ السجودِ، وحُسن الجَوارِ، فبهذا جاءَ محمّدٌ (صلى الله عليه وآله وسلم)، صَلّوا في عشائرِهم، واشهدُوا جنائزَهم وعُودُوا مَرضاهم، وادُّوا حقوقَهم، فإنّ الرجل منكم إذا وَرَعَ في دينه، وصَدَقَ في حديثه، وأدَّى الأمانةَ، وحسَّنَ خُلقَه مع الناس قيلَ: هذا شيعيٌّ فيسرني ذلك، اتقوا الله وكونوا زَيناً ولا تكونوا شيناً، جُرُّوا إلينا كلَّ مودّة، وادفَعوا عنّا كلَّ قبيح، فإنّه ما قيل فينا من حَسَن فنحنُ أهلُه وما قيل فينا من سوء فما نحنُ كذلك. لنا حقٌّ في كتاب اللهِ وقَرابةٌ من رسولِ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتطهيرٌ من اللهِ لا يدَّعيه أحدٌ غيرُنا إلّا كذّاب. اكثرُوا ذِكرَ اللهِ وذِكرَ الموتِ وتلاوةَ القرآنِ والصلاة على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ الصلاة على رسولِ اللهِ عشرُ حَسنات، احفظُوا ما وصَّيتُكم به وأستودِعُكم اللهَ وأقرأُ عليكم السلامَ».

