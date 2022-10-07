الإمام المهدي (عليه السلام) أمل المؤمنين

إيمانيات

إنّ مسألة الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام) لم تكن يوماً ما موضع خلاف بين علماء المسلمين ومفكريهم، بل أنّهم اتفقوا وإن اختلفت مذاهبهم على التسليم بالإمام المهدي (عليه السلام) وظهوره، وإنّه من أهل بيت رسول الله محمّد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإنّ اسمه المهدي، وإنّه من وُلد فاطمة الزهراء (عليها السلام) يظهر في ملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظُلماً وجَوراً. وبذلك تنص الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولقد بلغت هذه الأحاديث من الصحّة والتواتر مبلغاً وذهب الكثير منهم إلى أنّ مَن لا يعتقد بالإمام المهدي (عليه السلام) فهو ممّن يردّ على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وينكر ضرورياً من ضروريات الدِّين.

ولم تكن قضية الإمام المهدي (عليه السلام) مسألة وعد تاريخي جاء على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحسب، بل إنّها وعد ربّاني بتحقيق العدالة الإلهيّة الشاملة، وليكون الدِّين كلّه لله وتزهر الأرض يومئذ بنور ربّها وتأمن المخلوقات جميعاً إذ تركن إلى الشريعة السمحاء والعدل المطلق. ولم يكن هذا اليوم الموعود للمسلمين فقط، بل وورد الوعد أيضاً لأبناء الديانات الإلهيّة جميعاً، فهو اليوم المنشود للحقّ والعدل والسلام لكلِّ المؤمنين على وجه المعمورة منذ بداية الخليقة حتى يومنا الحاضر. وعلى يدي المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) ستكون نهاية المخاض العنيف والصراع الضاري بين قيم الحقِّ والعدل والمُثل الأخلاقية من جهة، وبين المبادئ الضالة والأفكار المنحطة والحضارات والمدنيات الجاهلية المنحرفة من جهة أُخرى.

قضية الإمام المهدي المنتظر (عليه السلام).. قضية أمل المؤمنين منذ مطلع التاريخ ليملأ الأرضَ قِسطاً وعدلاً وليكون الدِّين لله وهي قضية كلّ مسلم في عصرنا الحالي. كما إنّ مسألة الإمام المهدي (عليه السلام) تنطلق من خطّين يتمثِّلان في كلمتين لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحدِّثنا في الأُولى منها عن التمسّك بالقرآن الكريم والعترة كما ورد في الحديث النبويّ: «إنّي تارِكٌ فيكم الثَّقَلَينِ ما إن تَمسّكتُم بهما لن تَضِلُّوا: كتابَ اللَّهِ وعِترَتي أهلَ بَيتي، وإنَّهما لن يَفتَرِقا حتى يَرِدا عليَّ الحوضَ»، هذه الكلمة تعطينا أنّنا على مدى التاريخ كمسلمين لابدّ لنا أن نلتزم بالقرآن لا نستبدل به غيره وأن نلتزم بأهل البيت (عليهم السلام) الذين لا يفترقون عن القرآن في فكرهم وسيرتهم وحياتهم، فدائماً هناك الخطّ وهناك القيادة القرآن يمثِّل الخطّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام) بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمثِّلون القيادة الأمنية الصالحة التي ترعى حركة القرآن في حياة الناس والتي تحفظ المفاهيم من الانحراف والزيغ والزلل. والكلمة الثانية التي قالها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يحدِّثنا عن الإمام المهدي (عليه السلام): «حتى يَخرُجَ رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرضَ عدلاً وقِسطاً كما مُلِئَت ظُلماً وجَوراً»، الحديث يريدنا أن نتطلّع إلى أنّ الظلم شيء مرفوض وهو يمثِّل مشكلة للحياة وإنّ العدل هو الذي يحل المشكلة ويمكن أن يحقّق النمو والاستقرار والحماية للإنسان والحياة.

إذن إنّ مسألة الإمام المهدي (عليه السلام) إنّه يتحرك ليقمع الظلم ويبقي العدل هو الأساس في الحياة لينشر هذا العدل في العالم بإذن الله تعالى وليمحو الظلم بإرادة الله تعالى وبجهاده (عليه السلام) وجهاد المجاهدين معه. إنّ انتظار الإمام المهدي (عليه السلام) ليحقّق العدل لابدّ وأن نعمل أوّلاً على تحقيق العدل في حياتنا وحياة الناس.. إن تكون عادلاً مع ربّك في ما لك وفي ما عليك، عادلاً مع أُسرتك وزوجتك في ما لها وفي ما عليها، عادلاً مع أولادك وجيرانك وأخوانك ومع مَن نتعامل معهم ألا تظلمهم في كلمة ولا في ضربة ولا تظلمهم في مال تأخذه منهم أو حقّ يستحقونه عليك، هذا معنى أن تكون عادلاً لتكون مع العادلين لتتخذ موقفاً يجعلك في الدائرة التي تتحرّك فيها مع الإمام (عجل الله فرجه الشريف) وفي الطريق الذين تجاهد فيه معه وتقول: «اللّهُمّ اجعلني من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه»، فأعوانه أعوان الإسلام والعدل وانصاره أنصار العدل والإسلام والمستشهدون بين يديه هم الذين يستشهدون على أساس رسالة كلمة ودين وعلى أساس ما أراده الله من حماية أوليائه والمستضعفين من عباده.

