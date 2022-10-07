مسجد قباء.. فضل ومنزلة

إيمانيات

إن قيمة المسجد في الإسلام، في ما يمثّله بناؤه من قيمةٍ روحيةٍ، لا تنطلق من الشكل من حيث هو جهدٌ ماليٌّ وبدنيّ وعمرانيٌّ كبيرٌ، بل من المضمون من حيث الدوافع الخيّرة التي تدفع إليه، والأجواء التي تحيط به، والنتائج التي تتحقق من خلاله، وذلك هو مقياس العمل الصالح. فليست القضية قضية حجم العمل وكميته، بل هي قضية روح العمل ونوعيته. فإنّ الله قد يتقبل العمل القليل من عبده المؤمن، إذا كان منبعثاً من إخلاصٍ قلبيّ وعبوديّة مخلصة، ويرفض العمل الكثير إذا كان أساسه الرياء والمباهاة والإضرار بالآخرين. وهذا هو الذي جعل مسجد قباء، موضع التقدير والاحترام والرعاية من الله ورسوله، لأنّه مسجد أسس على التقوى من أوّل يوم، لأنّ الذين شيّدوه، لم يفكروا فيه إلاّ من خلال الشعور بالحاجة إلى وجود مكانٍ يُعبَد الله فيه، بعيداً عن أيّ طموحٍ شخصي، أو فائدةٍ عائليّةٍ، أو مصلحة ماديّة. (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ) لأنّه هو الذي يحقّق للصلاة غاياتها، ويركّز للدِّين قواعده على أساس الحق، ويبني للمسلمين علاقاتهم على أساس التقوى، ويدفع الحياة إلى أن تتحرر من عبوديّتها للشيطان، ليبقى لها الخط الذي تتحرك فيه من خلال عبوديّتها لله، في حركة الإنسان في حرّيته وعبوديّته. وقد خاض المفسرون في الحديث عن المقصود بهذا المسجد، بين من قال بأنّه مسجد رسول الله الذي بنيَ على التقوى من أول يوم في المدينة، وبين من قال بأنّه مسجد قباء. يعدُ مسجد قباء من أهم المساجد الموجودة في العالم الإسلامي، فقد بنى الرسول مسجد قباء في مكان برك الناقة، حيث وجد بئر خاص بالصحابي أبو أيوب الأنصاري، فقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بوضع أول حجر في قبلة المسجد. ثم أكمل المسلمون بناء المسجد بفرحة وسرور. وقد اعتاد الرسول الصلاة في المسجد يوم السبت من كلّ أسبوع، مما يجعله مميزاً عن غيره من المساجد. وحرص أهل المدينة على إحياء تلك العادة النبوية حتى هذا اليوم.