الأمير: نعتز بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه - رعاه الله - بكل فخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية.

وأعرب سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية في الملحمة الخالدة معا مجسدة بذلك عمق الروابط الأخوية بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة. متمنيا سموه - حفظه الله- له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

على صعيد آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرقي تايلند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا. راجيا سموه - رعاه الله- لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافى مع جميع المبادئ والقيم الإنسانية حسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

