سمو ولي العهد هنَّأ السيسي وعزَّى ملك تايلند

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر. مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الكويت ومصر الشقيقة ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة ثانية بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونكورن ملك مملكة تايلند الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في حضانة لرعاية الأطفال شمال شرقي تايلند وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

