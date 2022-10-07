سيبي جورج: الكويت شريك أساس في التقدم الاقتصادي الهندي

وطن النهار

جدد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج التأكيد على قوة العلاقات بين بلاده والكويت، لافتا إلى انها أصبحت على مر السنين شراكة ديناميكية طويلة الأمد تضم الكثير من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية والمجموعات الصناعية والجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والأكاديميين والعلماء والطلاب ومؤسسات الابتكار والبحث. وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال حفل استقبال عقد على من سفينة البحرية الهندية «تير» بحضور ممثلين من البحرية الكويتية ان الكويت تعد جزءًا من جوار الهند الممتد وهي شريك رئيس في تقدمنا الاقتصادي، لا سيما في مجال أمن الطاقة والرعاية الصحية. وذكر انه على الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي سببتها جائحة كوفيد -19، استمرت علاقتنا في النمو في السنوات الأخيرة، كما عزز تعاوننا الثنائي في مكافحة جائحة «كوفيد - 19» شراكتنا. واستذكر الزيارة التي قامت بها ست سفن حربية هندية إلى الكويت العام الماضي والتي عززت تعاوننا الثنائي. وأشار إلى ان زيارة هذه السفن الثلاث تير وسوجاتا برفقة سفينة حرس السواحل الهندي إلى الكويت تدل على قوة الشراكة الثنائية المتنامية بين الهند والكويت في جميع القطاعات، لا سيما في مجال التعاون الدفاعي، إضافة لالتزام الهند بإقامة شراكة تعاونية مع الدول الصديقة في منطقة المحيط الهندي وخارجها لمواجهة التحديات البحرية معًا، معربا عن سعادته برؤية الإنجازات المهمة التي حققتها الهند في بناء بحرية قوية للغاية، والتي تسهم بشكل كبير في ضمان سلامة وأمن واستقرار المحيط الهندي وما وراءه.

