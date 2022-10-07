السفير الإيراني هنَّأ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة

وطن النهار

تقدم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى البلاد د. محمد إيراني بالتهنئة للقيادة الكويتية و الشعب الكويتي بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الامة و تشكيل الحكومة. وقال في تصريح له : نهنئ القيادة الرشيدة و الشعب الكويتي الشقيق بنجاح الاستحقاق الديموقراطي و اختيار ممثلي الشعب املاً بمستقبل اكثر ازدهاراً يحقق تطلعات ابناء الوطن. واضاف: ان العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا الجارين المسلمين تتطلب المزيد من التواصل بين اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في ايران و مجلس الأمة الكويتي و لجنة الصداقة البرلمانية التي سوف تكرس جهودها لتعزيز التواصل بين ممثلي شعبينا وكلنا أمل وثقة بأن نواب مجلسينا لن يدخروا جهداً في سبيل تحقيق ما يصبو اليه ابناء شعبينا الصديقين.