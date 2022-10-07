«السكنية»: توزيع الدفعة الثامنة من «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

فيما أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة 8 من الضاحية الثانية N2 في جنوب سعد العبدالله، للمخصص لهم حتى تاريخ 2003/3/17، مازالت البنية التحتية للمدينة مصدر ازعاج للمواطنين المخصص لهم، موضحين أن «هناك تقاعساً من المؤسسة في توفير المناقصات اللازمة للبنية التحتية لمشروع المدينة، وإن سنوات الانتظار للرعاية السكنية، تصل إلى أكثر من 25 سنة لكل أسرة كويتية، وهذا دليل على عجز المؤسسة».

يذكر ان وزارة المالية اعتمدت في وقت سابق التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله البالغة 2.1 مليار دينار، و قررت ان ميزانية المشروع ستدرج على 7 مراحل تبدأ من السنة المالية 2022 - 2023 وحتى السنة المالية 2028 - 2029.

وستقوم المؤسسة بإعداد برنامج زمني لجميع مكونات المشروع والعمل على تجهيز وإعداد مستندات مشروع الطرق الرئيسية، وسيتم طرح المناقصة في الفترة المقبلة.

ونسقت المؤسسة مع وزارة المالية بشأن جدول التكاليف المقدرة على ميزانية المشروع وتوزيع الميزانية على السنة المالية 2022 - 2023 تبلغ نحو الـ153 مليون دينار، فيما سيُخصص للسنة المالية 2023 - 2024 مبلغ 184 مليون دينار، بينما قدرت السكنية للسنة المالية 2024 - 2025 مبلغا يقدر بـ453 مليون دينار.

كما جاءت تقديرات السكنية للسنة المالية 2025 - 2026 نحو 400 مليون دينار، وخُصص للسنة المالية 2026 - 2027 نحو 359 مليون دينار، فيما بلغت الميزانية المقدرة للسنة المالية 2027 - 2028 نحو 237.5 مليون دينار، بينما بلغت في السنة المالية 2028 - 2029 وما بعدها نحو 329.5 مليون دينار.

