«البلدي»: لجنة لتحرير الأراضي السكنية

وطن النهار

يبحث المجلس البلدي في انعقاده يوم الإثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، الطلب المقدم بخصوص تشكيل لجنة لتحرير الأراضي السكنية، كما يبحث اقتراحات وأسئلة الأعضاء حول عدم تعاون أمانة المجلس في عدم توفير المعلومة المطلوبة حيالها. كما سيناقش المجلس الأسئلة المقدمة بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع في الجهاز التنفيذي بشأن عقود منطقة سوق المباركية، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الحادث الذي وقع لبعض موظفي البلدية من إدارة النظافة في بلدية الجهراء، والأسئلة الإضافية حول تفاصيل وآليات ومراحل عمليات نظافة المدن وطبيعة عمل عقودها.

وسينظر المجلس في طلب الديوان الأميري بضم المواقع الخدمية لقصر بيان واعتماد المخطط النهائي للقصر الواقع في منطقة بيان، وطلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 16 في منطقة الرقعي، ونقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف في منطقة جنوب مبارك العبدالله لصالحها.

كما سيتابع توصيات المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومحاضر اجتماع اللجان الرئيسة ولجان المحافظات.

وسيطلع المجلس على الاقتراحات المقدمة بشأن الطريق الرابط بين مدينة سعد العبدالله وأمغرة الصناعية وتخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، وعمل أرشيف إلكتروني خاص في المجلس البلدي واعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة إلى المجلس البلدي، وترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، والحماية من الإشعاعات النووية.

