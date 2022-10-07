مجموعة «المرأة الدولية» كرّمت المجلس الوطني للثقافة والأداب

وطن النهار

قام وفد من مجموعة المرأة الدولية بزيارة الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقد ضم الوفد السيدات: غادة شوقي رئيسة مجلس ادارة المجموعة حرم سفير جمهورية مصر العربية، وريما الخالدي نائبة الرئيسة حرم سفير دولة فلسطين وباتريشيا كامبوس نائبة الرئيسة حرم سفير جمهورية المكسيك.

وكان د. عيسى الانصاري امين عام المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بالتكليف باستقبال الوفد يرافقه محمد بن رضا مدير ادارة العلاقات الثقافية الخارجية.

وقام الوفد باطلاع د. الانصاري على نشاطات المجموعة وفعالياتها، كما استمع من الامين العام على انشطة المجلس والفعاليات الكبيرة التي يقوم بها والتي تلعب دورا مهماً في ربط الثقافات بين الدول بعضها ببعض.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على اقامة فعاليات مشتركة بالتعاون ما بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وبين مجموعة المرأة الدولية في المستقبل القريب.

وفي نهاية اللقاء قدمت غادة شوقي إلى الأنصاري درعا تذكارية باسم مجموعة المرأة الدولية.

