المسعودي: إقبال عربي وتركي على دواوين الشيخة د. سعاد الصباح

وطن النهار

أكد مدير دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكاتب علي المسعودي، مواصلة الدار مهمتها بزخم متواصل، من خلال العبور بالثقافة نحو آفاق أرحب، والوصول بها إلى شرائح أكثر من القراء، داخل الوطن العربي وخارجه، وهي المهمة التي تصدت الدار لحملها والسير بها منذ نحو نصف قرن.

وأعلن المسعودي، بمناسبة مشاركة الدار في معرض اسطنبول الدولي للكتاب، بالتزامن مع مشاركتها بجناح خاص في معرض الرياض الدولي للكتاب في المملكة العربية الشقيقة، أن معرض اسطنبول الذي أطلق فعالياته قبل أيام قليلة يعد من أبرز التظاهرات الثقافية كونه أكبر معرض دولي للكتاب العربي يقام سنوياً خارج الوطن العربي.

ولفت إلى أن جناح الدار في المعرض شهد إقبالاً مبهجاً، وهو ما أكد صوابية الطريق الذي نسير عليه من جهة، وحمّلنا مسؤوليات جديدة لمضاعفة الجهد وتطوير الأداء. وأشار إلى أن المنشورات الرصينة والمبتكرة، التي عرضتها الدار في جناحها، وتنوعت بين الأدب والفكر والتوثيق والتأريخ والتراث والعلوم، بالإضافة إلى الكتب المترجمة والأخرى الصادرة بلغات أخرى ومنها التركية، استقطبت اهتمام الزوار من الجاليات العربية المقيمة في تركيا والكثير من الأتراك المهتمين باللغة العربية وآدابها وعلومها.

وأكد المسعودي أن طبيعة وهدف دار سعاد الصباح تطابقا مع طبيعة وهدف معرض اسطنبول للكتاب، كونه معرضا غير ربحي يسعى لإحياء اللغة العربية، وتوثيق الصِّلات بين العرب والأتراك، وهو المسعى الذي انتهجته الدار منذ تأسيسها لترسيخ وتفعيل الإبداع العربي أولاً، ولتكون جسر عبور بين الثقافة العربية وثقافات الشعوب الأخرى ثانياً.

وأشار المسعودي إلى أن مشاركة الدار في معرض اسطنبول، جاء بالتزامن مع ترجمة منتخبات من أشعار الدكتورة سعاد الصباح إلى التركية، وآخرها ترجمة ديوانها (والورود تعرف الغضب)، الذي صدر قبل أيام، كاشفاً عن أن دواوين سعاد الصباح حازت النسبة الأكبر من الطلب، سواء من الزوار الأتراك أو أفراد الجاليات العربية.

وتأكيداً لأهمية معرض اسطنبول، أوضح الكاتب علي المسعودي أن معرض هذا العام أقيم على مساحة تجاوزت العشرة آلاف متر مربع، وشهد مشاركة ثلاثين دولة وإقامة نحو مئة فاعلية متنوعة، من محاضرات وندوات فكرية وحفلات توقيع كتب وأمسيات شعرية ونشاطات فنية متنوعة، إضافة إلى أنه شهد، ولأول مرة في تاريخه افتتاح قسم خاص بالترجمة وبيع حقوق الملكية الفكرية، ما أعطى فرصة للقاء والتفاهم بين الناشرين العرب والأتراك، مشيراً إلى أن أهمية هذه الدورة من المعرض تنبثق من مقارنتها مع الدورة الأولى له قبل سبع سنوات، والتي أقيمت على مساحة أربعمئة متر فقط، وشارك فيها ثلاثون ناشراً لا أكثر.

معرض برشلونة

إلى ذلك، كشف المسعودي أن الدار طارت إلى الأندلس، الحنين العربي المقيم، والتراث العربي الإسلامي العريق، للمشاركة في معرض برشلونة الدولي للكتاب، في تأكيد جديد على دورها المميز في دعم ونشر الثقافة العربية، وتفعيل مساحة الحوار والتلاقح بين الثقافة العربية وثقافات الشعوب الأخرى.

