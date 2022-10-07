«انطلاقة وطن» نهج «الرسالة الإنسانية»

وطن النهار

أقامت جمعية الرسالة الانسانية الوطنية، مساء امس الاول في مقرها الكائن بمنطقة القادسية، ندوة اجتماعية تحت عنوان «انطلاقة وطن»، شارك فيها امين سر الجمعية احمد القلاف، وعضو البورد العربي للتنمية البشرية إلهام اللنقاوي، واستشاري التدريب والتنمية البشرية حميد اسد القلاف.

وأكد امين سر جمعية الرسالة الانسانية الوطنية احمد القلاف، ان الندوة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة (التنمية البشرية، المواقف النبيلة للمرأة في المجتمع، وتوجهات وطنية في انطلاقة وطن)، منوها الى ان مجلس ادارة الجمعية برئاسة عماد بوخمسين يسعى الى تحقيق الاهداف التي تصب في صالح الوطن والمواطن عن طريق اقامة البرامج والأنشطة الهادفة المعتمدة من اللجان الثقافية والاجتماعية والاعلامية وشؤون المرأة بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة.

وأشار القلاف، الى ان الجمعية تهدف الى نشر مفهوم الرسالة الانسانية في المجتمع الكويتي، وتعزيز روح الوطنية والوطن الواحد، الى جانب تحقيق مبدأ الوعي الثقافي والانساني بين ابناء الوطن، لافتا الى ضرورة ابراز دور الكويت الانساني وتعاونها مع المجتمع الدولي.

وشدد القلاف، على الاهتمام بدور المرأة في تنمية المجتمع ودورها الايجابي في الديموقراطية الكويتية، علاوة عن تنفيذ البرامج الثقافية لتنمية الجوانب الاخلاقية والسلوكية، الى جانب تقديم البرامج الترفيهية والفكرية وورش العمل لتأهيل افراد المجتمع بما يخدم البلاد والعباد.

من جانبها، اكدت عضو البورد العربي للتنمية البشرية إلهام اللنقاوي، اهمية السعي لمستقبل جديد للوطن طاقات ايجابية للمستقبل، مشيرة الى اهمية دور المرأة الايجابي نحو احداث التغيير المنشود والكفيل في تحقيق النقلة النوعية لمستقبل الوطن وتعزيز الحياة الكريمة لأهل الكويت.

وذكرت ان دور المرأة الكويتية محوري وفعال جدا في المجتمع الكويتي قديما وحديثا ومازال حضورها لافتا جدا وطاغيا في مختلف المجالات العملية الى جانب حياتها الاسرية».

وأضافت: «كما يقال ان المرأة نصف المجتمع للدور والمهام التي تقوم فيها كونها تملك الطاقات الايجابية وكذلك الموارد الشخصية من حيث تمكينها في التعليم والفكر والثقافة والاتجاه، غير انه كيف من الممكن توظيف كلمة «المرأة نصف المجتمع» حتى لا نخسر هذه الطاقات الايجابية وبالتالي نكون خسرنا نصف الطاقات لبناء المجتمع، ما يتوجب مساندة النساء حتى يتمكن من توظيف طاقاتهن الايجابية وترجمتها على ارض الواقع دون ان تتعرض للتجميد، من خلال التحفيز والتشجيع والدعم لاسيما وانها المساعد الاول للرجل في الحياة الاسرية والاجتماعية والعملية.

وأوضحت ان المرأة الكويتية تبذل قصارى جهدها وتمنح طاقتها للاسرة والبيت، ولكن ان هذا لا يمنع من ممارسة حقوقها في حياتها العملية، كما ان المرأة الكويت اثبتت جدارتها حينما انخرطت في جميع المجالات العلمية والعملية والسياسي والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ما يتطلب تعزيز مهاراتها في العمل ويكون لها طاقة فكرية ومثقفة تستغل مهاراتها حتى تظهر في الصورة المثالية.

بدورها، قال استشاري التدريب والتنمية البشرية حميد اسد القلاف: انه «بعد الخطاب السامي قبل العرس الديموقراطي، القوى العاملة في الساحة الوطنية اخرجت من هذا الخطاب توجهات مستقبلية، وجمعية الرسالة كانت بينها وبادرت في اقتناص التوجه الجديد، حيث اجتمعت عبر لجانها واتفقت على تنظيم ملتقى مع الجمهور واطلاق شعار «انطلاقة وطن» منبثقا عن لجان الجمعية بعد الاتفاق بالاجماع.

وأوضح القلاف ان توجه ادارة مجلس جمعية الرسالة ينسجم مع الخطاب السامي في اطلاق مشاريع تحت العنوان سالف الذكر، فكل مهتم بمسيرة التنمية المجمتعية والوطنية القادمة سيأخذ ما يهمه من هذا الخطاب من هذا التوجه بحيث يبادر معا مع كل التجمعات والتوجهات نحو رسم مستقبل واعد.

وأضاف ان اللقاء تحت شعار «انطلاقة وطن» اطلق مجموعة من التوجهات المستقبلية بثلاثة محاور رئيسة ترتكز على دور المرأة النبيل التربوي المجتمعي في اعداد النشء وتربية الشباب، واعداد قادة قادرين على ادارة مسؤولية شؤون البلد، والتوجهات الوطنية التي تهم قادة العمل المؤسسي وكل من يتحمل مسؤولية ادارة شؤون البلد من قطاع حكومي او اهلي او جمعيات النفع العام.

