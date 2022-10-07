«التقدم العلمي»: 160 ألف دينار للفائزين بجائزة الكويت 2021

وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اسماء الفائزين بجائزة (الكويت) لعام 2021 والتي تمنحها المؤسسة سنوياً للعلماء العرب المتميزين ممن حققوا انجازات بارزة ومساهمات اصيلة في مسيرتهم البحثية. وتبلغ قيمة الجائزة 40 الف دينار لكل مجال من مجالاتها الأربعة.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للمؤسسة د، خالد الفاضل، ان اعلان اسماء الفائزين بجائزة الكويت جاء بعد اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة وتوصيات مجلس الجوائز في المؤسسة وكذلك لجان تحكيم الجائزة.

وأعرب عن تمنياته للفائزين بتحقيق المزيد من النجاح البحثي الذي يعكس الصورة المشرفة للباحثين العرب وعطائهم المتميز ودورهم في اثراء العلم في مختلف مجالاته.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، ان جائزة العلوم الأساسية في مجال علوم الفيزياء في تخصص فيزياء الحالة المكثفة، مُنحت مناصفة بين العالم السعودي د. عثمان محمد بكر والعالم المصري د. عمر فرغلي عبدالصبور، واللذين يعملان معاً بقسم العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية. والذي تركزت ابحاثهما على استخدام مادة «البيروفسكايت» في تطبيقات الطاقة الشمسية، وكذلك مستشعرات الاشعاعات عالية الطاقة.

أما في مجال العلوم التطبيقية عن موضوع العلوم التطبيقية الطبية، فقد فاز فيها مناصفة كل من العالم المصري د. نبيل جورج صيدح والذي يشغل حالياً منصب مدير مختبر الغدد الصماء العصبية البيوكيميائية في معهد البحوث السريرية في مونتريال - كندا، والعالم اللبناني د. علي طاهر طاهر والذي يشغل حالياً منصب استاذ في وحدة امراض الدم والأورام في قسم الطب الباطني ومدير معهد نايف باسيل في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث قاد موضوع ابحاثهما وتجاربهما العلاجية الى آفاق جديدة لعلاج مرضى اضطراب الدم (الثلاسيميا)، بالاضافة الى تطوير ادويه جديده وفعاله لعلاج ارتفاع الكوليسترول. وأضافت المؤسسة في بيانها، انه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع العلوم التربوية، فاز بالجائزة العالم اللبناني الأستاذ الدكتور فؤاد سامي عبدالخالق، والذي يشغل منصب عميد كلية التعليم في جامعة نورث كارولينا - «تشابل هل» في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تركزت ابحاثه في العديد من المواضيع التي تخص مجال تعليم العلوم وتعلمها، مع التركيز على اهمية ادخال منهج STEM (العلوم - التكنولوجيا - الهندسة - الرياضيات) في الفصول الدراسية لصقل مهارات الطلاب وتطوير مهاراتهم.

وفي مجال العلوم الانسانية والفنون والآداب عن موضوع علم اللغويات تخصص اللسانيات المعجمية والنحو العربي، فاز بالجائزة العالم اللبناني الأستاذ الدكتور رمزي منير بعلبكي والذي يشغل منصب رئيس دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى بالجامعة الأميركية في بيروت، وتركزت ابحاثه في مجال اللسانيات المعجمية وله العديد من المنشورات البحثية والكتب المحررة والقواميس خلال السنوات العشرين الماضية.

