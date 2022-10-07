اتفاقية تعاون مشترك بين «الإعلام» و«كونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الاعلام انها بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع «كونا» لتبادل الخبرات بين الجانبين. وأفادت المتحدث الرسمي باسم الوزارة انوار مراد في بيان صحافي بأن وكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد بن ناجي عقد اجتماعا مع مدير عام «كونا» بالتكليف محمد المناعي بحثا خلاله سبل التعاون ومن بينها تولي وزارة الاعلام تأهيل وتدريب العاملين في الوكالة على التقديم التلفزيوني للاستفادة من مراسلي «كونا» في العواصم المختلفة للعمل كمراسلين لتلفزيون الكويت. وأشارت مراد الى ان المسؤولين في وزارة الاعلام و«كونا» اكدوا خلال الاجتماع اهمية هذا التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأضافت ان هذا التعاون يأتي ترجمة لما جاء في استراتيجية وزارة الاعلام من اهتمام الوزارة بالصناعات الابداعية والبيئة الايجابية التي تحقق تكامل المنظومة الاعلامية وضرورة تعزيز النهج التشاركي بين الوزارة والجهات ذات الصلة.