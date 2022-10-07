«KIB» يعطِّل أعماله في «المولد النبوي»

مال وأعمال

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444 هجرياً، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، باعتباره يوم راحة،، واعتبار يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي للبنك يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر 2022. علما أن البنك سيواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه على مدار الساعة خلال هذه العطلة عبر قنواته ومنصاته الإلكترونية المختلفة. كما يهنئ KIB جميع عملائه بهذه المناسبة، مع تمنّيه لهم بقضاء وقت سعيد خلال العطلة، ومنوها إلى حرصه على تلبية احتياجاتهم ومساندتهم في جميع الأوقات، وتمكينهم من متابعة أعمالهم المالية وإنجاز معاملاتهم المصرفية دون تعطيل وبمنتهى الكفاءة، حيث سيستمر KIB بتقديم خدماته المصرفية أثناء العطلة إلكترونياً على مدار 24 ساعة، وتتمثل هذه الخدمات المتنوعة في كل من: خدمة مركز الاتصال، سواءً على هاتف البنك المحلي (866 866 1)، أو على الرقم الدولي (+965 22957300)، وكذلك خدماته المتاحة على منصاته الإلكترونية المبتكرة، بما يشمل كل من خدمات تطبيق الهواتف الذكية «KIB Mobile»، التي تتيح للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية الأساسية، وكذلك خدمة «KIB دايركت» من الهاتف النقال دون إنترنت. كما يقدم البنك خدمتي: «Live Chat»، و«KIB أون لاين» على موقع البنك الإلكتروني www.KIB.com.kw، إضافة إلى الخدمة الهاتفية المرئية عبر تطبيق «KIB موبايل»، ذلك فضلاً عن خدمة KIB عبر تطبيق «WhatsApp»، للاستفسارات العامة عن المنتجات والخدمات، من خلال رقم البنك المحلي (866 866 1). كما أكد KIB على جهوزية أجهزة السحب الآلي ATM التابعة للبنك لاستيعاب الطلب على عمليات السحب النقدي المتوقعة خلال هذه العطلة، وذلك من خلال توفير السيولة الكافية في الأجهزة في مختلف المناطق في الكويت.

