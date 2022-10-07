«الأهلي المتحد» في خدمة عملائه خلال العطلة

مال وأعمال

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1444، يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات داعين الله -عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه يوم الأحد الموافق 09 أكتوبر 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر2022. وفي سياق متصل، أشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال فترة العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على الرقم 1812000 لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء.

