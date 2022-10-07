«منصَّتي» تدشِّن عملياتها في السعوديّة نهاية 2022

مال وأعمال

أعلنت شركة «منصتي» عن تدشين العمليات التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي ضمن خطتها للتوسع الاقليمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ثلاثة سنوات على التأسيس وكسر حاجر ثلاثة الآلاف عميل باجمالي مبيعات يفوق 100 مليون دولار. المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة منصتي عبدالله ابوزيد قال نجحت شركة منصتي منذ تأسيسها نهاية عام 2019 في خلق وبناء ثقافة متطورة ومرنة لعالم التجارية الالكترونية والمفاهيم كافة المرتبطة به، وتميزت « منصتي» بمستوى وجودة خدماتها التي استقطبت من خلالها عدداً كبيراً من العملاء داخل السوق الكويتي الذي شكل نقطة الارتكاز للتوسع باعمال الشركة وخلال أقل من عام بعد التأسيس في أسواق خليجية أخرى تحديداً في الامارات وقطر لتختتم الشركة عامها الثالث بانضمام ثلاثة آلاف عميل الى تطبيقها وسوقها المعروف وتحقيق مبيعات تفوق المئة مليون دولار بمجالات متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الغذائية والمطاعم والالبسة والحقائب وبعض السلع والبضائع المتخصصة التي يتم اضافتها بشكل مستمر. وأشار أبوزيد الى أن دخول «منصتي» الى السوق السعودي ضمن الخطة للتوسع بالعمليات التشغيلية على المستوى الاقليمي سيشكل نقلة نوعية في مكانة الشركة وانتشارها، واختتم أبوزيد بالتأكيد على الملامح الأساسية في الاستراتيجية المستقبلية الطموحة لشركة منصتي والتي يأتي في مقدمتها استخدام التحول الرقمي للمحاذاة بين التقنية والموظفين واجراءات العمل لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف وغايات الأطراف المتعاملة كافة، علاوة على تطوير منظومة الخدمات التسويقية للشركة عبر الأون لاين لتقدم تجربة استثنائية للتسوق تفوق توقعات المستخدمين.

