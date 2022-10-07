الجمعة 07 أكتوبر 2022 ,12 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
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الذكرى الثانية لتزكية سموه ولياً للعهد مشعل الأحمد.. العضيد الأمين
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