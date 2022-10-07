اقتصاديون: سمو ولي العهد داعم للتنمية

مال وأعمال

أجمع اقتصاديون وخبراء على أن الدور البناء والنوعي الذي قام به سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في الأداء الاقتصادي يمثل نقطة تحول نوعية في العمل الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه سموه بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك العمل على تطوير البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشاروا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» إلى أن عنوان المرحلة الحالية هي مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرين إلى أن سموه انتهج رؤية تنموية تلبي طموحات المواطنين في المجالات كافة والتي تستهدف تحقيق ديمومة الاقتصاد ورفاهية الأجيال القادمة .

وبينوا أن ولي العهد يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لدعم مسيرة الكويت لتحقيق التنمية واستمرار دوران عجلة التقدم بفضل خبراته الواسعة.

ولفتوا إلى أن ولي العهد أدى دوراً مهماً و أساسياً في استمرار خطة التنمية، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق «رؤية الكويت 2035» و عجل بإقامة المشاريع التي تسمح بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي، لتحقيق ما أمر به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه.

وقالوا إن الشارع الكويتي يشعر جيداً بالنقلة النوعية التي أحدثها سمو ولي العهد منذ توليه المنصب، موضحا ان الخطاب التاريخي لسموه كان جادا وحازما وشفافا لبي المتطلبات الشعبية كافة، مؤكدا ان ذلك يدلل على النهج الديموقراطي الذي يتمتع به سمو ولي العهد. وفيما يلي التفاصيل:

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين راشد الهطلاني أن ذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح تمثل نقطة تحول في تصحيح مسار العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما انها تشكل ملامح مرحلة جديدة عنوانها الأبرز مصلحة الوطن والمواطنين، مستدركاً أن سموه كان حريصاً وبشكل كبير على دعم الشباب والمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن تلك المشروعات ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وبيّن الهطلاني أن سموه تمكن من المضي قدماً في تحقيق الرؤية الإصلاحية التي من شأنها تحقيق ديمومة ورفاهية الأجيال القادمة من خلال تنويع مصادر الدخل والعمل على خلق وظائف جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد.

واستدرك الهطلاني بالقول: هناك الكثير من القضايا التي ستشهد حلولا نوعية للكثير من القضايا العالقة منها : إنجاز المشاريع التنموية وتعديل التركيبة السكانية والمضي قدماً في تعزيز الرقابة على الفساد وحماية المال العام.

وأوضح الهطلاني أن الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها القيادة السياسية من دعم للمشروعات التنموية ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية والحد من تداعيات جائحة كورونا، كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد على المستويات كافة.

ومن جانبها، قالت مدير دائرة البيئة الأسبق في مؤسسة البترول د. فاطمة الشطي إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - أطال الله عمره- منذ توليه هذا المنصب يعد أحد المرتكزات الأساسية في دعم مسيرة الكويت لتحقيق مرتكزات التنمية واستمرار دوران عجلة التقدم بفضل، خبراته الواسعة.

وأضافت د. الشطي أن سمو ولي العهد لعب دوراً مهماً وأساسيا في استمرار خطة التنمية، ووضع الخطط الكفيلة لتحقيق «رؤية الكويت 2035» وعجّل بإقامة المشاريع التي تسمح بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي، لتحقيق ما أمر به أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح - طيب الله ثراه-.

ولفتت الى ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أسهم بفضل علاقاته وخبراته الطويلة، التي جعلت منه مشاركاً رئيسياً في تطوير العمل الاقتصادي، لتحقيق مصلحة جميع الفئات وثبت للجميع بأن الكويت في أيد أمينة.

وذكرت أن سمو ولي العهد اثبت للشعب الكويتي بأنه رجل المسؤوليات خلال وقوفه إلى جانب الشعب في كل المحافل والمناسبات و الاستماع إلى صوت الصغير قبل الكبير.

وأكدت د. الشطي أن سمو ولي العهد يعتبر رجل مواجهة التحديات، وهذا ليس غريباً على سموه عن حمل المسؤولية بنجاح كما عهده الجميع طوال السنوات الماضية.

وأشارت الى ان سموه شدد على العمل البيئي على ان تكون دولة الكويت من الدول الرائدة في تطبيق القوانين و وضع الاشتراطات البيئة لحماية البيئة وتطبيق اهداف التنمية المستدامة، متمنية من الله العلي القدير ان يمد في عمرة فسموة مسؤول ناجح وقائد بارز.

محاربة الفساد

وأوضح رئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالعزيز الدغيشم أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يمثل رؤية تنموية حقيقية تحقق وتلبي طموحات المواطنين باختلاف فئاتهم العمرية، كما أنه يمثل تطلعات الكثير من المواطنين في مختلف الأصعدة.

واستدرك الدغيشم بالقول، كان لسمو ولي العهد الكثير من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقق الكثير من التطلعات لأبناء الشعب الكويتي.

وتطرق الدغيشم لما قام به سمو ولي العهد من محاربة الفساد ومكافحته والسعي لحماية المال العام من الهدر والعمل على تطوير قدرات الكثير من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم كل الدعم لها والعمل على تحقيق رؤية تنموية جادة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية والعمل على رفعة وضع الكويت في كافة المحافل والأقاليم الدولية.

وقال الدغيشم ان تلك التحركات كان وقعها إيجابياً على المواطنين والشارع الكويتي في الكثير من المجالات وهو أمر سينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي في المجالات كافة.

إنجازات حقيقية

أما رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات د. طارق العبيد فقال إن الذكري الثانية لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولاية العهد تمر بعدد كبير من الإنجازات البارزة في الحياة السياسة والاقتصادية في الكويت.

وأضاف د. العبيد أن الإنجازات المحققة خلال تولي سموه عديدة وابرز ما يميزها الحزم في تطبيق القوانين وتطبيق الرؤية السامية لتطوير التشريعات في الكويت.

وأكد ان سموه يمثل الرجل المناسب في المكان المناسب لتولي ولاية العهد، مشيرا الى انه احدث تغيرا جذريا في منظومة العمل السياسي ولبى مطالب الشعب والشارع الكويتي في فترة زمنية وجيزة.

وذكر أن الشارع الكويتي يشعر جيدا بالنقلة النوعية التي أحدثها سمو ولي العهد منذ توليه المنصب، موضحا ان الخطاب التاريخي لسموه كان جادا وحازما وشفافا لبي المتطلبات الشعبية كافة، مؤكدا ان ذلك يدلل على النهج الديموقراطي الذي يتمتع به سمو ولي العهد. وتمنى العبيد ان يستمر ولي العهد في خطواته الإصلاحية الجادة للوصول الى رؤية الكويت 2035 بمحاسبة القيادات في الدولة عن الإصلاحات الجدية في الدولة.

