التشكيل الوزاري.. لـ«حين ميسرة»

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ارجأت الحكومة الجديدة قسمها لنزع فتيل عدم الاستقرار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي انتشرت رائحة إشعاله بعد ساعات معدودة من صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر لـ «النهار»: ان الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد في أعقاب تحفظ 47 نائباً على التشكيل المعلن مع تضمين التحفظ دعوات لتصحيح الوضع واعادة تشكيل الحكومة من جديد. من جهته، قال أستاذ القانون العام الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود حول مدى دستورية الوزارة في حال استقالة الوزير المنتخب: ان الوزارة تستمد مشروعيتها من المرسوم بتعيينها، وإن الوزارة تكفيها ثقة سمو الأمير ولاتحتاج ثقة مجلس الأمة، مؤكدا ان عدم وجود وزير منتخب يمنع الوزارة من أداء القسم والعمل مع مجلس الامة والقيام بمهامها الدستورية في علاقتها بالمجلس، لأن التشكيل بلا وزير محلل يعتبر تشكيلاً غير صحيح وفقا لما نص عليه الدستور بالنظام البرلماني المختلط، والوزارة بلا وزير منتخب تعتبر باطلة ولا يمكن اصلا ان تسمى وزارة لانه لا يمكنها الحلف امام مجلس الامة.

