أسعار الوقود تفجر حرباً بين بايدن وعمالقة النفط

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واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن ان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تسعى لحماية الديموقراطيين من إحباط المستهلكين خلال الانتخابات النصفية للكونغرس، فتحت جبهة جديدة ضد عمالقة النفط عبر إلقاء اللوم على «انتهازية شركات النفط» والتهديد بفرض قيود جديدة على الصناعة.....(طالع ص 15).

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الإدارة حذروا في اجتماعات خاصة مع المديرين التنفيذيين للنفط، من أن البيت الأبيض قد يتخذ خطوات استثنائية وربما محفوفة بالمخاطر الاقتصادية لخفض التكاليف إذا لم تتحرك الشركات بقوة أكبر لحماية الأميركيين من ارتفاع أسعار الوقود الذي يستغله الجمهوريون في حملاتهم الانتخابية.

وقالت الصحيفة إن الإدارة تمتلك خيارات محدودة لتخفيض الأسعار، والخيار السياسي الأكثر فعالية لدى البيت الأبيض هو سلطة الطوارئ للحد من الصادرات إلى دول أخرى وهي استراتيجية تستهدف تعزيز المخزونات في الداخل، لكنها قد تزعزع استقرار الأسواق العالمية وتفاقم أزمة الطاقة.

وكتبت شركة «إكسون موبيل» العملاقة خطابا إلى الإدارة تعبر عن غضبها من الضغط الذي تمارسه على شركات النفط لترد وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم في بيان لاذع قالت فيه «هناك رسالة من شركة حققت أرباحا تقارب 200 مليون دولار كل يوم في الربع الأخير من العام الماضي تخطئ في قراءة اللحظة التي نحن فيها».

بدوره اصدر معهد البترول الأميركي ومصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركيين بيانا اتهموا فيه الإدارة بـ«سياسات وخطابات متناقضة في مجال الطاقة».