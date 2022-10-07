انتعاش فوائض الكويت لـ 11 مليار دينار

الأولى

توقعت مصادر لـالنهار انتعاش فوائض ميزانية العام المالي 2022/2023 لتتجاوز حاجز الـ11 مليار دينار، مع توقع ان يصل متوسط أسعار النفط الى حدود 120 دولاراً للبرميل، لافتة إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى 10.3 مليارات دينار. وأشارت الى أن تلك الفوائض ستعزز قدرة الكويت على تنفيذ مشاريعها التنموية المؤجلة ولن توقف العمل على تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.

وحول تداعيات قرار خفض إنتاج أوبك+ بواقع مليوني برميل يومياً، أوضح وزير النفط الأسبق والخبير في الشؤون النفطية د.عيسى العون أن هذا القرار لم يأت من فراغ، مؤكداً ان اتخاذه جاء بعد دراسات مستفيضة وتباحث دقيق.

من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون النفطية د. عبدالسميع بهبهاني ان قرار خفض مليوني برميل يوميا يعد غطاء شرعيا لكميات العجز الموجودة لدى الدول المنتجة من أوبك +.

وأضاف أن الأسبوع القادم سوف تعود أسعار النفط الى مستوياتها الطبيعية، مشيرا الى ان دول الخليج راضية تماما عن ذلك القرار نظرا لملاءمته ميزانياتها.