أردوغان: عقد اجتماع مع الرئيس السوري ليس مستحيلاً

عربيات ودوليات

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك. وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في براغ: «مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا. لكن لا يمكنني أن أقول إن من المستحيل مقابلة الأسد». وتابع قائلا «عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري». وقبل أسبوع، أكد أردوغان، أن اتصالات بلاده مع النظام السوري تقتصر حالياً على جهاز المخابرات وأنه بناءً على نتائج تلك الاتصالات ستحدد تركيا شكل علاقاتها مع دمشق.

