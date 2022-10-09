كندا تعاقب 10 آلاف مسؤول إيراني

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اتخذت فرنسا وكندا وهولندا إجراءات ضد إيران، في حين تعهدت الولايات المتحدة الجمعة بالرد على ما سمتها حملة «القمع الدموية»، وقدمت أرقاما عن عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي إثر وفاة شابة أثناء اعتقالها لدى مركز شرطة بتهمة ارتداء لبس غير محتشم.

وقد أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على إيران ومنعت 10 آلاف مسؤول بينهم عناصر الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها بشكل دائم. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «إنه إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو عمليات إبادة، كما في البوسنة ورواندا».

بدورها، دعت الخارجية الفرنسية مواطنيها الذين «يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال، نظرا إلى مخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها». وقالت الخارجية إن «جميع الزوار الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة». ومثل فرنسا، نصحت حكومة هولندا كل رعاياها بمغادرة إيران وعدم السفر إليها تحت أي ظرف.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها بشأن كيفية الرد على قمع المتظاهرين في إيران «والعنف الذي ترعاه الدولة» ضد النساء وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين إن جماعات حقوقية تتمتع بالمصداقية أكدت أن «الحكومة الإيرانية قتلت حتى الآن أكثر من 100 شخص في حملتها الدموية».

وكانت إيران اكدت الجمعة بأن الشابة مهسا أميني التي أدت وفاتها بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق الى احتجاجات واسعة قضت نتيجة تداعيات حالة مرضية سابقة وليس بسبب «ضربات» على أعضاء حيوية. وتوفيت الشابة الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر في المستشفى حيث كانت ترقد في غيبوبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الإسلامي.

وأعقبت وفاتها احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية، قتل على هامشها العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن. وحمّلت السلطات المسؤولية لـ«مثيري شغب»، وأعلنت توقيف مئات منهم.ورغم استخدام القوات الأمنية القوة القاتلة، فإن التظاهرات التي تتقدمها نساء استمرت لليلة الـ21 على التوالي بحسب أشرطة فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس.ونشرت وسائل إعلام رسمية الجمعة تقرير هيئة الطب الشرعي الذي أكد أنه يستند إلى سجلات المستشفى وصور مقطعية للرأس والرئتين وتشريح.

