الرئيس العراقي: غياب الاستقرار ينهك بلدنا وشعبنا

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: بدأت قوى الأمن العراقية تنفيذ خطة طوارئ تحسبا لوقوع صدامات بين أنصار الأطراف السياسية المختلفة. مع عودة مجلس النواب العراقي لعقد جلساته بعد توقف، إثر الاعتصامات التي نظمها أنصار التيار الصدري داخله وحول محيطه على مدى أسابيع،

واعتمدت القوى الأمنية خطتها الأمنية تحسبا لأي حالة طارئة قد تحدث على خلفية عقد جلسة البرلمان، اعتبارا من من صباح امس.

وتضمنت الخطة غلق ساحتي التحرير والطيران وتقاطع قرطبة وسط العاصمة العراقية بغداد.

عدم السماح بعبور مختلف أنواع المركبات والدراجات النارية وعربات «التوكتوك».

الى ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح إن «غياب الاستقرار الدائم يُنهك بلدَنا وشعبَنا، ويفتَحُ الباب مُشرعاً أمام تدخلاتٍ خارجيةٍ جعلت البلد ميداناً ووقوداً لصراعات الآخرين على أرضه بأموال العراقيين وأرواحهم». وأضاف أنه «لم يَعُد مقبولاً استمرارُ الوضع القائم. تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر، وسوءٌ في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر».

وشدد صالح على أنه «يمر عام كامل على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة». وأضاف «أدعو مُخلصاً جميع القوى السياسية إلى حوار جاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن، والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعُطّلة وتمشية أمور الناس وإدارة المرحلة المقبلة».

وتابع «أول الإصلاح هو مكافحةُ الفساد، هذه الآفة الخطيرة التي تنخر جسدَ الدولةِ وتهدّدُ كيانَها، وتمنعُ شبابنا من فرصةٍ عادلةٍ ليُسهِموا في بناءِ وطنهم، فتداعياتُ الفسادِ لا تقتصرُ على هَدرِ ثرواتِ البلدِ فحسب، بل تعملُ على تغذيةِ الانقساماتِ وتهديدِ السلم المجتمعي».

بدوره أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، امس أن العراق سيقدم إلى اتحاد البرلمان الدولي، بنداً طارئاً للمطالبة بحفظ سيادته. وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس إن «العراق سيقدم خلال اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي، بنداً طارئاً للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الإعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية للحصول على دعم دولي». وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة الحلبوسي، وحضور 198 نائباً، مناقشة القصف الإيراني على مناطق إقليم كردستان.

