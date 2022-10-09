ترسيم حدود لبنان البحرية.. عون ينتظر رد واشنطن وإسرائيل تستعد لاختبار «ضخ الغاز»

عربيات ودوليات

بيروت– القدس المحتلة – الوكالات: أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه ينتظر نتيجة الاتصالات التي تجريها واشنطن لتحديد مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن اختبار ضخ الغاز من حقل كاريش سيبدأ بعد يومين، تزامنا مع استنفار عسكري.وخلال لقاء مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في بيروت قال عون إن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفي شأن آخر شدد عون على أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس، حسب بيان للرئاسة.

من جهته قال زكي إن الجامعة العربية تساند وتؤيد حقوق لبنان في أراضيه ومياهه وتقف إلى جانبه وهي حاضرة لكل ما يطلبه منها في كل استحقاقاته، ولكن الحديث عن مبادرة عربية قد يكون مبكراً.

في المقابل قالت صحيفة «إسرائيل هايوم» إن السلطات ستبدأ عملية اختبار ضخ الغاز من حقل كاريش المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط.وكانت اسرائيل أعلنت رفضها التعديلات اللبنانية على مسودة واشنطن لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ولوح مصدر إسرائيلي بأن الاتفاق قد يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأصدر وزير الدفاع بيني غانتس تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.وأجرى جيش الاحتلال الأسبوع الماضي مناورات تحاكي الدفاع عن حقل كاريش، والتصدي لهجوم محتمل بواسطة طائرات مسيرة.

