الرئيس التونسي يريد تعديلاً جديداً في قانون الانتخابات

عربيات ودوليات

تونس- الوكالات: تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، في حين دعت حركة «النهضة» الى تصعيد الاحتجاجات. ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله إن التعديل الذي يدعو إليه يأتي بسبب ما وصفه بالتلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتفشي «المال الفاسد»، وأشار إلى أن ما أسماه «بالواجب الوطني» يقتضي الحد من هذه الظاهرة إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، وفق تعبيره. وفي سبتمبر الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القوائم، واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء. كما يتعين أن تكون 25% من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما.

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخريطة الطريق السياسية التي وضعها سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحلّه البرلمان ودستور 2014 لاحقا، كما أعلنت أغلبها مقاطعة الانتخابات.

