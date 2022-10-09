لافروف: صبرنا على «العدوان الاقتصادي» ليس بلا حدود

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «أولئك الذين يتحدثون مع روسيا بلغة العقوبات» من أن صبر موسكو في وجه أعمال العدوان الاقتصادي «ليس بلا حدود». وقال لافروف في حديث لصحيفة «أرغومينتي يي فاكتي» الروسية نشر امس «لدينا كل الإمكانات لحماية مصالحنا الوطنية. وإذا لزم الأمر فسنستخدمها إلى أقصى حد. يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا، أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط النفس إلى حد كبير في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي، صبرنا لن يكون بلا حدود».

وأضاف أن «تمزيق الاقتصاد الروسي، كما حلم به (الرئيس الأميركي الأسبق) باراك أوباما، لم يتحقق ولن يتحقق».

وتابع الوزير الروسي «كل ما أرادوا إثارته في بلدنا يبدأ في الظهور في عقر دارهم. يشهد عدد من البلدان الأوروبية ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة.. تتحول الفوائد المعتادة للحضارة إلى امتياز بالنسبة للأوروبيين. هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون العاديون مقابل روسفوبيا التي يتبعها سياسيوهم».

من جهة ثانية، اكد لافروف امس أن موسكو لا تزال ملتزمة بمبدأ عدم جواز شن حرب نووية، مشددا على أنه يجب تجنب اندلاع نزاع مسلح بين الدول الحائزة للأسلحة النووية. وأوضح لافروف، في مقابلة مع صحيفة «أرغومنتي إي فاكتي» الروسية: «أود أن أؤكد أن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان قادة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في 3 يناير من هذا العام، والذي تم فيه تأكيد افتراض عدم جواز شن حرب نووية.

