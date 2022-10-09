«الخارجية الأميركية» رداً على زيلينسكي: لن ننخرط مباشرة في النزاع

عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن لن تنخرط بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا إن لم تتعرض الولايات المتحدة لأي هجوم مباشر. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الرئيس جو بايدن ووزيرَ الخارجية أنتوني بلينكن أكدا بوضوح أنه طالما لم يحدث هجوم على الولايات المتحدة وحلفائِها فلن تنضم إلى هذا النزاع.

جاء ذلك تعليقا على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لدول «الناتو» إلى أن توجه «ضربة وقائية» إلى روسيا.

وفي وقت سابق قال رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لحظر انتشار الأسلحة النووية قسطنطين فورونتسوف إن موسكو سجلت زيادة في نشاط القوات النووية للدول الغربية. وأضاف في اجتماعِ اللجنة الأولى للأمم المتحدة أن ممثلي أميركا هددوا عبر وسائل الإعلام بإمكانية توجيه ضربة للعاصمة الروسية.وفي السياق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في شكل وشيك». فيما أكدت الخارجية الأميركية في بيان الجمعة، أن التصريحات الروسية حول استخدام الأسلحة النووية غير مسؤولة، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس جو بايدن يؤكد مدى الجدية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع تهديدات روسيا النووية.

يأتي هذا التوضيح للمتحدثة كارين جان بيار بعد تصريحات شديدة اللهجة، الخميس، للرئيس جو بايدن، اعتبر فيها أن العالم يواجه للمرة الأولى منذ الحرب الباردة خطر حرب «نهاية العالم» على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، أجابت «كلا»، وذلك خلال إحاطة صحافية مقتضبة في الطائرة التي تقل جو بايدن إلى شمال غرب واشنطن. واعتبرت جان بيار أن تصريحات روسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية «غير مسؤولة»، مضيفةً أن «تصريحات بايدن تظهر مدى الجدية في التعامل مع التهديدات النووية لروسيا».

وكان بايدن قال الخميس في نيويورك: «لم نُواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ (عهد الرئيس الأسبق جون) كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية» في العام 1962، مضيفاً: «نحاول أن نفهم كيف سيجد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مخرجاً».

من جهتها صرحت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» بأن بوتين «لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن»، وأن واشنطن تواصل التعامل مع «تهديدات بوتين النووية» على محمل الجد. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» «في الوقت الحالي، ليس لدى الولايات المتحدة أي معلومات عن حدوث تغيير بشأن هذا الوضع».

