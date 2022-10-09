رئيسة الحكومة البريطانية تقيل وزير التجارة

عربيات ودوليات

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، وزيرا إثر ادعاءات بارتكابه «سلوكا جسيما غير لائق».

وصدر عن «دوانينغ ستريت» بيان جاء فيه أن تراس طلبت من وزير السياسة التجارية كونور بورنز «ترك الحكومة على الفور». وأضاف البيان أن «رئيسة الوزراء اتخذت إجراءً مباشراً عند إبلاغها بهذا الادّعاء وهي واضحة بشأن أن يحافظ جميع الوزراء على مستويات عالية من السلوك، مثلما يتوقّع الجمهور».

وتمّ عزل بورنز مؤقتا من كتلة حزب المحافظين في البرلمان. وكان كونور بورنز سكرتيراً برلمانياً خاصاً ومساعداً لبوريس جونسون حين كان وزيراً للخارجية البريطانية.

وقال مكتب «ويبس» Whips المسؤول عن الانضباط داخل كل حزب في البرلمان البريطاني إنه تابع «ادعاءات بسلوك غير لائق في وقت سابق من هذا الأسبوع». وأضاف «نأخذ كل هذه الادعاءات على محمل الجد. كانت رئيسة الوزراء واضحة بشأن التزام أعلى المعايير في الحياة العامة».

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بورنز قوله إنه سيتعاون مع التحقيق ويتطلع إلى تبرئة نفسه. يتوج هذا الإعلان أسبوعاً محموماً للمحافظين بعد مؤتمر سنوي صاخب دافعت خلاله تراس مع وزير المال في حكومتها كواسي كوارتنغ عن خطتهما الاقتصادية التي أثارت انتقادات واسعة وتسببت باضطرابات في الأسواق المالية وبغضب البريطانيين الذين يواجهون أزمة غلاء معيشة متزايدة.

