أرسنال المتصدِّر يستقبل ليفربول

دوليه

يسعى أرسنال إلى مواصلة انتطلاقة القوية والتخلص من عقد ليفربول عندما يلتقيه اليوم في قمة مواجهات المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي والتي تشهد أيضا لقاء مان يونايد مع إيفرتون.

ويقدم آرسنال مستويات مميزة هذا الموسم، لم يتوقعها أكثر عشاق النادي تفاؤلًا، إذ يتصدر ترتيب جدول الترتيب بعد مرور 8 جولات. ويتصدر الغانرز الترتيب برصيد 21 نقطة من خلال الفوز في 7 مباريات والخسارة في لقاء وحيد، متفوقًا على حامل اللقب مانشستر سيتي، والمتواجد في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ويمني آرسنال النفس مع تلك البداية القوية في استعادة لقب البريميرليغ، وهو اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم اللا هزيمة في (2003- 2004)، ويملك المدفعجية في رصيدهم 13 لقبًا في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحظي أرسنال ببداية أكثر من مميزة بالفوز في اللقاء الأول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليحقق ميكيل أرتيتا انتصاره رقم 50 في البريميرليغ، ويصبح ثاني أسرع مدرب يصل إلى 50 انتصار مع المدفعجية في الدوري خلف آرسين فينغر.

وعقب الفوز على بورنموث يوم 20 أغسطس الماضي بثلاثية نظيفة، تصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ يوم 17 يناير من عام 2016، وحقق المدفعجية أيضًا الفوز في أول 3 مباريات في الدوري للمرة الأولى منذ موسم (2004- 2005).

ويصطدم المستوى المميز لآرسنال هذا الموسم بالمعاناة الأخيرة التي يجدها في مواجهة ليفربول في البطولة. ففي آخر 15 مباراة جمعت الفريقين في الدوري، لم يعرف آرسنال طعم الانتصار سوى مرتين فقط، وكانت المرة الأولى يوم 4 أبريل 2015 ، وفاز المدفعدية بنتيجة (4-1). وبعد ذلك الانتصار تعادل آرسنال في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 5 لقاءات، قبل أن يعود المدفعجية لتحقيق الانتصار من جديد بنتيجة (2-1) يوم 15 يوليو من عام 2020. وكان ذلك آخر انتصار لآرسنال أمام ليفربول، وبعدها حقق الريدز الانتصار ذهابًا وإيابًا في الموسمين الماضيين.

