مبابي أعلى اللاعبين دخلاً

دوليه

سيكون نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي لاعب كرة قدم الأعلى دخلا هذا الموسم اذا ما تم الاخذ في عين الاعتبار، أجره مع ناديه ودخله من عقود الاعلانات، بحسب تصنيف مجلة «فوربس» الذي نُشر أول من أمس.

ومن المتوقع ان يكسب المهاجم الفرنسي، بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، 128 مليون دولار (131.1 مليون يورو)، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء وهو رقم قياسي لهذه الرياضة بحسب المجلة المتخصصة. وللمرة الأولى منذ 2014، لن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل مبابي في سان جرمان والثاني في هذه القائمة بـ120 مليون دولار (122.9 مليون يورو)، ولا منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مان يونايتد الانكليزي) الثالث بـ 100 مليون (102.42 مليون يورو)، من بين أغنى لاعبي كرة القدم.

وكان النجمان قد بلغا الثلاثين من العمر عندما تخطى كل منهما حاجز الدخل السنوي البالغ 100 مليون دولار لأول مرة في عام 2018. بيد ان مبابي، بلغ هذا الرقم وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط. ويمثل ثلاثي المقدمة وحدهم أكثر من نصف إجمالي الدخل القياسي البالغ 652 مليون دولار (667.77 مليون يورو)، لاعلى عشرة رواتب في كرة القدم العالمية.

وجمعت المراكز العشرة الأولى 585 مليون دولار (599.15 مليون يورو) في العام الماضي وبالتالي بلغت الزيادة هذا العام، ما نسبته 11 في المئة.

وسيتقاضى مبابي الذي قرر في مايو الماضي تجديد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025، بعد التفكير في الرحيل إلى ريال مدريد، خلال السنة المالية الحالية 2022/2023، قرابة 110 ملايين دولار (112.66 مليون يورو) بين راتبه وجزء من مكافأة التوقيع، حسب تقديرات فوربس نقلاً عن خبراء في هذا القطاع.

ويضاف هذا المبلغ إلى 18 مليون دولار (18.44 مليون يورو) من الدخل خارج الملعب من خلال شراكاته المختلفة (نايكي، ديور، هوبلو، أوكلي، بانيني، لعبة فيديو فيفا).

